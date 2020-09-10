«Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования», — говорится в сообщении. Так, в числе предложений — установление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных сертификатов.

С чего всё началось Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу заявила о необходимости запретить россиянам перевозку больше 10 килограмм красной икры, даже купленной для личного пользования, сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания комиссии, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко. Вести.Ru 03:57