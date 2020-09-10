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REGNUM
REGNUM

В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

«Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования», — говорится в сообщении. Так, в числе предложений — установление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных сертификатов.В источнике
С чего всё началось
Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу заявила о необходимости запретить россиянам перевозку больше 10 килограмм красной икры, даже купленной для личного пользования, сообщила пресс-служба
 правительства по итогам заседания комиссии, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.
Вести.Ru03:57
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РИА Новости

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 килограммов икры

РИА Новости03:54
РБК

Власти поручили ограничить перевозку красной икры пассажирами самолетов

РБК02:50
ТАСС

Правительство рассмотрит вопрос ограничения на перевозку лососевой икры в объеме до 10 кг

ТАСС02:03
Российская газета

Россиянам ограничат авиаперевозки красной икры в личном багаже

Российская газета02:43
Интерфакс

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Интерфакс02:16
Известия

В России предложили ограничить перевозку икры в личных целях

Известия02:43
РЕН ТВ

Россиянам могут запретить брать в самолет больше 10 кг красной икры

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