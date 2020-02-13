Общество

ИзвестияИзвестияВ России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Покой не только снится: в России хотят запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия16:01

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«Известия»: в России хотят запретить шуметь днем

РИА Новости19:28

СМИ узнали о планах властей ввести штрафы за шум в дневные часы

РБК18:15

В Совфеде хотят запретить шуметь днем

URA.Ru16:40

СМИ: В России предлагают запретить шуметь в дневные часы

RT на русском17:54

«Известия»: в России могут ввести штрафы за шум в дневные часы

ТАСС17:40

Эксперты объяснили, зачем нужны правила «дневной тишины»

РЕН ТВ19:07

В России предложили запретить шуметь днем

Известия16:03
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Роструд напомнил о длинных выходных в феврале

В Роструде напомнили, как будут отдыхать россияне в феврале и марте в связи с предстоящими праздниками.
9111.ru вчера в 03:52
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
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Lenta.ru 12:42
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Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
9111.ru вчера в 05:54
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"Не исключаю, что Ксения может возобновить карьеру" Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.
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В Приамурье нашли мертвого полицейского

Полицейский найден мертвым в городе Райчихинск Амурской области, проводится проверка, основная версия произошедшего - суицид, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.
РИА Новости 21:37
Футбол

Пост футболиста Тарасова про коронавирус признали расистским

РБК 11:14
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Газета.Ru 18:52
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
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Сандерс выиграл праймериз демократов в Нью-Гэмпшире

Сенатор Берни Сандерс победил на праймериз Демократической партии США в Нью-Гемпшире, сообщил телеканал CNN.
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Экономика

Алтайский завод «Модест» купил бизнесмен Гарри Шония

В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.
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Экономика

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Экономика

Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

Очень сложно посчитать объем вкладов умерших клиентов, которые зависли в банковской системе, соглашается Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка.
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Toyota Wildlander построен на базе RAV4, габариты — 4665 х 1855 х 1685 мм, колесная база — 2690 мм.
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Эксперты: Конец света в 2020 году состоится из-за парада планет

По словам уфологов, конец света состоится в сентябре 2020 года из-за грядущего парада планет, описанного еще в древние время.
OAnews 21:11
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Хабаровске

RT на русском 10:24
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
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В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного

Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному.
Российская газета 07:00
Политика

В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма

Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Газета.Ru 13:00
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Tesla отзывает более 15 тысяч автомобилей в США и Канаде

Американская компания Tesla отзывает более 15 тысяч кроссоверов модели X из-за возможной проблемы с гидроусилителем руля, передает Reuters.
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Форвард «Тампы Бэй» Кучеров получил травму

Встреча прошла во вторник на льду "Питтсбурга" и завершилась победой "Тампы" в овертайме со счетом 2:1. Кучеров, отметившийся в матче результативной передачей, во втором периоде за чужими воротами столкнулся с защитником соперников Джеком Джонсоном и получил травму нижней части тела.
РИА Новости 01:50
Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Газета.Ru 17:35
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Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 11:13
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