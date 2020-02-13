Общество

ИзвестияИзвестияВ России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Покой не только снится: в России хотят запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия16:01

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«Известия»: в России хотят запретить шуметь днем

РИА Новости19:28

СМИ узнали о планах властей ввести штрафы за шум в дневные часы

РБК18:15

Эксперты объяснили, зачем нужны правила «дневной тишины»

РЕН ТВ19:07

СМИ: В России предлагают запретить шуметь в дневные часы

RT на русском17:54

«Известия»: в России могут ввести штрафы за шум в дневные часы

ТАСС17:40

В Совфеде хотят запретить шуметь днем

URA.Ru16:40

В России предложили запретить шуметь днем

Известия16:03
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Политика

Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
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В офисе красноярского «Енисея» проходят обыски

В офисе клуба Футбольной национальной лиги «Енисей» проходят следственные мероприятия, сообщает «Коммерсант».
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112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире

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Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
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«Ростех» представил новый отечественный ПК «Элик» на базе «Эльбруса»

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Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Газета.Ru 18:52
Политика

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Интерфакс вчера в 15:08
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Facebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой.
Газета.Ru 14:59
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Автоспорт

Red Bull показала изображение новой машины RB16

Возможно, уже сегодня появятся изображения и даже видео с настоящей машиной, поскольку Red Bull проведет шейкдаун в Сильверстоуне.
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Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом

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Армия и оружие

Пентагон включил Россию и Китай в число угроз США в Африке

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Группа Aerosmith выступит в Москве 30 июля

30 июля Aerosmith выступят на стадионе «ВТБ Арена».
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

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В People Can Fly не работают создатели Bulletstorm и Painkiller

Адриан Хмеляж, геймдизайнер Painkiller и Bulletstorm, после свежего трейлера Outriders от People Can Fly заявил, что в студии не осталось создателей тех самых Painkiller и Bulletstorm.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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Нарышкин назвал Польшу молчаливым пособником гитлеровской Германии

«По сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году», — сказал Нарышкин.
Ведомости 19:12
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM вчера в 04:23
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло более чем на треть

Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 19:03
Общество

Минюст РФ внес «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов

"Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов после регистрации в РФ юридического лица.
Интерфакс 10:35
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Известия вчера в 20:54
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В Воронеже приступили к созданию нового двигателя для ракеты «Союз-5»

На Воронежском центре ракетного двигателестроения, который входит в НПО «Энергомаш», начали создавать четырёхкамерный двигатель РД0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5».
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru 05:09
Экономика

Минфин отсудил миллиард у новосибирской агрокомпании

Минфин отсудил миллиард у новосибирской агрокомпании после того, как ее признал банкротом.
Любимый город 06:20
Общество

Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье

Российская теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку после вручения престижной кинопремии "Оскар", прошедшей в Лос-Анджелесе.
Газета.Ru 10 февраля в 13:02
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
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