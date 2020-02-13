В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

с чего всё началось

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