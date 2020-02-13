Общество

ИзвестияИзвестияВ России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Покой не только снится: в России хотят запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия16:01

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В России предложили запретить шуметь днем

Известия16:03

«Известия»: в России могут ввести штрафы за шум в дневные часы

ТАСС17:40

СМИ узнали о планах властей ввести штрафы за шум в дневные часы

РБК18:15

В Совфеде хотят запретить шуметь днем

URA.Ru16:40

СМИ: В России предлагают запретить шуметь в дневные часы

RT на русском17:54

Послеобеденный сон: россиян предлагают штрафовать за «дневной шум»

РЕН ТВ16:24

Штрафы за шум в дневные часы предлагают ввести в РФ

Московский Комсомолец18:27
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 18:57, Ашберн
Наука

Рак развивается из-за воздействия патогенов

Ученые Немецкого онкологического исследовательского центра клиническим путем установили, что многие формы рака вызываются вирусами, бактериями и другими инфекционными паразитами.
МонаВиста 10:24
Общество

Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине

Русская речь продавщицы в одном из магазинов Минска возмутила горожанина Арамаиса Миракяна, спросившего о наличии фруктового чая.
REGNUM 18:47
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM вчера в 08:33
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 17:10
Космос

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Shraibikus News вчера в 07:59
Технологии

Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
ГЛАС.RU 10 февраля в 09:28
Общество

Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса

Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
REGNUM 16:59
Технологии

В РФ приступили к разработке сетей связи 5G

vtomske.ru 05:42
Общество

Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Аргументы недели 14:09
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru вчера в 01:42
Происшествия

Адвокат: экс-главе управления ФСИН оставалось жить год из-за рака

Покончившему с собой в Чертановском суде Москвы экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову из-за рака оставалось жить не более года.
RT на русском 12:45
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Gazeta.SPb вчера в 00:46
Футбол

В офисе красноярского «Енисея» проходят обыски

В офисе клуба Футбольной национальной лиги «Енисей» проходят следственные мероприятия, сообщает «Коммерсант».
Sport24.ru 02:57
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко устроила фотосессию новорожденной дочери

Анастасия Костенко устроила фотосессию новорожденной дочери Напомним, что своего первенца Анастасия Костенко родила 10 июля 2018 года.
Вокруг ТВ вчера в 03:38
Общество

На Украине за газ заплатят даже те, кто его не потребляет

В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
Новостной фронт вчера в 09:45
Здоровье

Медики назвали продукты для восстановления работы кишечника

News.ru 08:55
Политика

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
РБК вчера в 17:25
Политика

Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16:44
Космос

Астрономы изучают новые снимки астероида Паллада

На снимках видно, что поверхность астероида усеяна кратерами.
HotGeo вчера в 09:17
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
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112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире

112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
Повестка дня 11:43
Происшествия

Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Газета.Ru вчера в 12:08
Гаджеты

В России на 50% подешевел смартфон Xiaomi Mi Mix 2S

RuNews24.ru вчера в 08:23
Общество

В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

Пропавший при пожаре на шахте под Мурманском горняк найден живым

REGNUM 13:36
Происшествия

Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения

RT на русском вчера в 07:13
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«Ростех» представил новый отечественный ПК «Элик» на базе «Эльбруса»

Слово и Дело 13:14
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 13:29
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Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Газета.Ru 17:35
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