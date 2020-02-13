Общество
ИзвестияВ России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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с чего всё началось
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.Известия16:01
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Наука
Рак развивается из-за воздействия патогенов
Ученые Немецкого онкологического исследовательского центра клиническим путем установили, что многие формы рака вызываются вирусами, бактериями и другими инфекционными паразитами.
Общество
Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине
Русская речь продавщицы в одном из магазинов Минска возмутила горожанина Арамаиса Миракяна, спросившего о наличии фруктового чая.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Космос
Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса
Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Общество
Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса
Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
Технологии
В РФ приступили к разработке сетей связи 5G
Общество
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Происшествия
Адвокат: экс-главе управления ФСИН оставалось жить год из-за рака
Покончившему с собой в Чертановском суде Москвы экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову из-за рака оставалось жить не более года.
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Футбол
В офисе красноярского «Енисея» проходят обыски
В офисе клуба Футбольной национальной лиги «Енисей» проходят следственные мероприятия, сообщает «Коммерсант».
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко устроила фотосессию новорожденной дочери
Анастасия Костенко устроила фотосессию новорожденной дочери Напомним, что своего первенца Анастасия Костенко родила 10 июля 2018 года.
Общество
На Украине за газ заплатят даже те, кто его не потребляет
В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Политика
Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Космос
Астрономы изучают новые снимки астероида Паллада
На снимках видно, что поверхность астероида усеяна кратерами.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Общество
112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире
112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Гаджеты
В России на 50% подешевел смартфон Xiaomi Mi Mix 2S
Общество
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
Происшествия
Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.