Общество
ИзвестияВ России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса.
— Елена Афанасьева, российский политикТК Звезда 16:43
с чего всё началось
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.Известия16:01
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Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Армия и оружие
Россия предложила Турции пересмотреть взгляды на союзничество с США
Посольство России в Турции предложило гражданам страны определиться с тем, являются ли США их союзником.
Экономика
У россиян появится возможность выйти на пенсию раньше
Россиянам предоставят возможность выйти на пенсию на пять лет раньше в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Экономика
Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось
Регионы истратили разовую поддержку В конце 2018 года из федерального бюджета в бюджеты субъектов были перечислены значительные объемы нецелевой финансовой поддержки, в том числе для опережающей компенсации выпадающих доходов от исключения с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения, объяснили РБК в Минфине.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Армия и оружие
Конфликт с участием солдат армии США в Сирии попал на видео
Появилось видео конфликта между американскими военными и местными жителями в Сирии.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Здоровье
Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам
Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
Гаджеты
Samsung представил флагманские Galaxy S20
Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.
Общество
Минтруд упростит получение маткапитала и детских пособий
В Минтруде России подготовили законопроекты, упрощающие получение маткапитала и детских пособий.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Политика
США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями
Администрация США собирается назначить спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями, пишет газета Politico, ссылаясь на бывших американских должностных лиц.
Происшествия
Стрельба на Лубянке рикошетит проверками
С управления "П" ФСБ спросят по всем направлениям Как стало известно "Ъ", начальник управления "П" службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Происшествия
В Приамурье нашли мертвого полицейского
Здоровье
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1310
Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в провинции превысило 48 тыс. Ранее исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Сумия Шваминатан заявила, что первые вакцины против нового типа коронавируса протестируют на людях через три-четыре месяца.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Общество
112-летний житель Японии признан старейшим мужчиной на планете
112-летний японец Титэцу Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина на планете, пишет агентство Kyodo.
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»
Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (2:1 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Хоккей
Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина
Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Политика
Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое
Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.