Общество

Газета.RuГазета.RuВ России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
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с чего всё началось

Покой не только снится: в России хотят запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известиявчера в 16:01

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В России предложили запретить шуметь днем

Газета.Ru00:52

В Совфеде хотят запретить шуметь днем

URA.Ruвчера в 16:40

СМИ узнали о планах властей ввести штрафы за шум в дневные часы

РБКвчера в 18:15

СМИ: В России предлагают запретить шуметь в дневные часы

RT на русскомвчера в 17:54

«Известия»: в России могут ввести штрафы за шум в дневные часы

ТАССвчера в 17:40

«Известия»: в России хотят запретить шуметь днем

РИА Новостивчера в 19:28

В России предложили запретить шуметь днем

Известиявчера в 16:03
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В ДТП под Псковом погибли 8 человек

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Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии

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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru вчера в 06:43
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В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
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Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
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Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
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«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
RT на русском вчера в 06:12
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Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

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Политика

Байден заявил, что вся борьба на выборах в США впереди

Бывший вице-президент США Джо Байден, который добивается выдвижения единым кандидатом от Демократической партии для участия во всеобщих выборах, заявил, что вся борьба еще впереди и выиграть ее можно будет только при поддержке цветного населения страны.
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Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском вчера в 08:08
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Политика

Мишустин назначил нового замглавы Минэкономразвития России

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Татьяну Илюшникову новым заместителем министра экономического развития России, сообщает 12 февраля пресс-служба правительства.
REGNUM вчера в 13:31
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Футбол

Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Газета.Ru вчера в 17:35
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Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
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Футбол

Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

RT на русском вчера в 23:40
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Выставка MWC 2020 в Барселоне отменена из-за коронавируса

Крупнейшая выставка мобильной индустрии Mobile World Congress, которая должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, в этом году не состоится.
Naked Science вчера в 15:41
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Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина

Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Sports.ru вчера в 22:31
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Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, вернётся в «КамАЗ»

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Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Известия вчера в 20:51
Футбол

«Манчестер Юнайтед» собрался приобрести Джейдона Санчо

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может вернуться в Англию.
Вести.Ru 00:10
Общество

В Китае сообщили о смещении секретаря парткома провинции Хубэй

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) снял с должности действующего секретаря парткома провинции Хубэй, где отмечена наиболее мощная в КНР вспышка нового коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
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Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском вчера в 14:20
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В Китае началось тестирование вакцины против коронавируса

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Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 218

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Экономика

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%.
Ведомости вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News вчера в 01:08
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