В документе "холодный" старт противопоставляется "горячему", который предусматривает запуск маршевого двигателя ракеты непосредственно в пусковой установке. Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.

с чего всё началось

Специалисты конструкторского бюро «Факел» и научно-производственного предприятия «Радар ммс» предложили запускать ракеты с самолетов из вертикальных пусковых установок при помощи минометного старта, следует из патента на изобретение, опубликованного Федеральным институтом промышленной собственности.

В России предложили запускать ракеты при помощи минометного старта

Общество Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19. 2,3K

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 190

Здоровье Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник. 138

Политика Путин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей. 138

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 205

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет. 2,3K

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 856

Хоккей Панарин раскритиковал российскую политическую систему Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередной раз высказался на политические темы, заявив, что у России при нынешних власти и системе не будет светлого будущего. 3

Кино Ридли Скотт снимет нового «Чужого» Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе. 63

Политика Украина передала Берлину предложения по диалогу с Россией по Донбассу Предложения России по обеспечению прекращения огня в Донбассе передала Украина представителям Германии, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня в эфире телеканала «Украина». 4

Происшествия В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 3

Происшествия В США полицейские в знак протеста ушли с работы Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских. 101

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 6,6K