Армия и оружие
ИзвестияВ России предложили запускать ракеты при помощи минометного старта
Специалисты конструкторского бюро «Факел» и научно-производственного предприятия «Радар ммс» предложили запускать ракеты с самолетов из вертикальных пусковых установок при помощи минометного старта, следует из патента на изобретение, опубликованного Федеральным институтом промышленной собственности.
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с чего всё началось
В документе "холодный" старт противопоставляется "горячему", который предусматривает запуск маршевого двигателя ракеты непосредственно в пусковой установке. Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.ТАССвчера в 20:30
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В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
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