Армия и оружие
Российская газетаВ России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом
Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт. Как сообщает ТАСС, с подобным предложением выступили разработчики из КБ "Факел" им. Грушина и НПП "Радар ммс".
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с чего всё началось
В документе "холодный" старт противопоставляется "горячему", который предусматривает запуск маршевого двигателя ракеты непосредственно в пусковой установке. Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.ТАССвчера в 20:30
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