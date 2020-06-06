Армия и оружие

ТАССТАССВ России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

"Способ вертикального воздушного старта ракет включает вертикальный старт ракеты из пускового контейнера, размещенного на воздушном носителе", - говорится в документе. Изобретение, отмечают авторы, позволит запускать с самолетов управляемые ракеты, противоракеты и баллистические ракеты.
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с чего всё началось

В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

В документе "холодный" старт противопоставляется "горячему", который предусматривает запуск маршевого двигателя ракеты непосредственно в пусковой установке. Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.
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