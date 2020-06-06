Армия и оружие

ТАССТАССВ России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

В документе "холодный" старт противопоставляется "горячему", который предусматривает запуск маршевого двигателя ракеты непосредственно в пусковой установке. Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.
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В России запатентовали способ вертикального старта ракет с самолета

ИА Красная Весна05:43

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В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

ТАССвчера в 20:30
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МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики.
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Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

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Общество

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Общество

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Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
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Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

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Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

На площадке Steam игра появится лишь через год. Total War: Troy – спин-офф серии исторических стратегий от Creative Assembly.
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Полицейские Баффало покинули спецподразделение в знак протеста

В городе Баффало штата Нью-Йорк все полицейские группы быстрого реагирования покинули спецподразделение. Об этом сообщает телеканал WIVB.
Газета.Ru 00:13
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Скончался артист Михаил Кокшенов

Сегодня, 5 июня, на 84-м году жизни умер народный артист Михаил Кокшенов.
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Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
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Общество

Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ

Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

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Где выявили коронавирус в Самарской области 6 июня

Региональный оперативный штаб по противодействию завозу и распространению коронавируса опубликовал данные по населенным пунктам, в которых выявили новых зараженных.
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Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
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Армия и оружие

Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:28
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Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса

Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
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Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

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Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

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Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 04 июня в 16:53
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В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

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