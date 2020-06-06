Армия и оружие
ТАССВ России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному
В документе "холодный" старт противопоставляется "горячему", который предусматривает запуск маршевого двигателя ракеты непосредственно в пусковой установке. Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.
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В России предложили разработать систему вертикального пуска ракет с самолетов
Свободная Прессавчера в 22:49
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