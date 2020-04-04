Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предрекли резкий рост продаж водки из-за коронавируса

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предрек России резкий рост продаж водки из-за коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.
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В России предрекли резкий рост продаж водки из-за коронавируса

Lenta.ru01:18

Продажи водки в РФ в марте могли вырасти на 20% из-за коронавируса - эксперт

ПРАЙМ01:15
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