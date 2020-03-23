Коронавирус
Lenta.ruВ России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса
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с чего всё началось
Среди мер поддержки, о которых Баженов просит кабинет: глава НТС предложил до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ: государство выплачивало компаниям часть компенсации за то, что они не повышали цены и недополучали доходы.РБК07:00
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