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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предрекли рост цен на продукты

Эксперты предрекают изменение ценников с начала осени. В качестве причин Долгова указывает падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов на услуги ЖКХ. Если второй волны коронавируса не будет, то рост цен прогнозируется в пределах 2-10 процентов, говорит эксперт.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией. По сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС – на 2,9%. Такая динамика говорит о более медленных темпах восстановления российской экономики.
Московский Комсомолецвчера в 14:20
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Lenta.ru

В России предрекли рост цен на продукты

Lenta.ru09:56
АМИТЕЛ

Цены в России могут вырасти на 30% к концу года

АМИТЕЛ04:05
ФедералПресс

Цены на продукты вырастут на треть к концу 2020 года

ФедералПресс23:34
Live24

В России продукты питания могут подорожать на 30% из-за коронавируса

Live2403:28
ФАН

Продукты питания в России могут подорожать из-за коронавируса

ФАН20:02
URA.Ru

Продукты подорожают на треть из-за коронавируса

URA.Ru18:58
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Московский Комсомолецвчера в 14:20

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
РИА Новости09:55
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Кремль заявил об отсутствии российских военных в Белоруссии

Комментируя появившиеся ранее сведения о движении российской военной техники в сторону границы с Белоруссией, официальный представитель Кремля отметил, что не видит ничего удивительного перемещениях российской техники по территории Российской Федерации.
Кремль заявил об отсутствии российских военных в Белоруссии
Городовой07:29
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru09:56
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