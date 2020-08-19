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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предрекли рост цен на продукты

Эксперты предрекают изменение ценников с начала осени. В качестве причин Долгова указывает падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов на услуги ЖКХ. Если второй волны коронавируса не будет, то рост цен прогнозируется в пределах 2-10 процентов, говорит эксперт.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией. По сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС – на 2,9%. Такая динамика говорит о более медленных темпах восстановления российской экономики.
Московский Комсомолец18 августа в 14:20
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Lenta.ru

В России предрекли рост цен на продукты

Lenta.ruвчера в 09:56
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Московский Комсомолец18 августа в 14:20
Live24

В России продукты питания могут подорожать на 30% из-за коронавируса

Live24вчера в 03:28
ФедералПресс

Цены на продукты вырастут на треть к концу 2020 года

ФедералПрессвчера в 23:34
ФАН

Продукты питания в России могут подорожать из-за коронавируса

ФАНвчера в 20:02
URA.Ru

Продукты подорожают на треть из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 18:58
АМИТЕЛ

Цены в России могут вырасти на 30% к концу года

АМИТЕЛвчера в 04:05

Северный флот получит отряд «летающих лодок» Бе-200 «Альтаир»

Москва, 19 августа 2020, 21:37 — REGNUM Северный флот России получит отряд самых современных самолетов-амфибий Бе-200 «Альтаир», сообщает 19 августа газета «Известия» со ссылкой на источники в российском Минобороны.
Северный флот получит отряд «летающих лодок» Бе-200 «Альтаир»
REGNUMвчера в 14:37

Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве

План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо.
Комсомольская правдавчера в 05:43
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Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
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Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ему и еще нескольким членам партии не позволили встретиться с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, который находится в СИЗО «Лефортово».
РБКвчера в 07:35
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