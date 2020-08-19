В России предрекли рост цен на продукты
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Эксперты предрекают изменение ценников с начала осени. В качестве причин Долгова указывает падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов на услуги ЖКХ. Если второй волны коронавируса не будет, то рост цен прогнозируется в пределах 2-10 процентов, говорит эксперт.В источнике
С чего всё началось
Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года
Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией. По сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС – на 2,9%. Такая динамика говорит о более медленных темпах восстановления российской экономики.
Московский Комсомолецвчера в 14:20
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