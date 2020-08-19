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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предрекли рост цен на продукты

Эксперты предрекают изменение ценников с начала осени. В качестве причин Долгова указывает падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов на услуги ЖКХ. Если второй волны коронавируса не будет, то рост цен прогнозируется в пределах 2-10 процентов, говорит эксперт.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией. По сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС – на 2,9%. Такая динамика говорит о более медленных темпах восстановления российской экономики.
Московский Комсомолецвчера в 14:20
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ФедералПресс

Цены на продукты вырастут на треть к концу 2020 года

ФедералПресс23:34
АМИТЕЛ

Цены в России могут вырасти на 30% к концу года

АМИТЕЛ04:05
Live24

В России продукты питания могут подорожать на 30% из-за коронавируса

Live2403:28
Lenta.ru

В России предрекли рост цен на продукты

Lenta.ru09:56
ФАН

Продукты питания в России могут подорожать из-за коронавируса

ФАН20:02
URA.Ru

Продукты подорожают на треть из-за коронавируса

URA.Ru18:58
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Московский Комсомолецвчера в 14:20

ВЭБ подтвердил возвращение в корпорацию чиновника Минфина

Руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский ушел из ведомства и с 17 августа вернулся в ВЭБ, где работал несколько лет до прихода в финансовое ведомство.
Интерфакс06:45
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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