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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предрекли рост цен на продукты

Эксперты предрекают изменение ценников с начала осени. В качестве причин Долгова указывает падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов на услуги ЖКХ. Если второй волны коронавируса не будет, то рост цен прогнозируется в пределах 2-10 процентов, говорит эксперт.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией. По сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС – на 2,9%. Такая динамика говорит о более медленных темпах восстановления российской экономики.
Московский Комсомолецвчера в 14:20
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России предрекли рост цен на продукты

Lenta.ru09:56
ФедералПресс

Цены на продукты вырастут на треть к концу 2020 года

ФедералПресс23:34
Live24

В России продукты питания могут подорожать на 30% из-за коронавируса

Live2403:28
АМИТЕЛ

Цены в России могут вырасти на 30% к концу года

АМИТЕЛ04:05
ФАН

Продукты питания в России могут подорожать из-за коронавируса

ФАН20:02
URA.Ru

Продукты подорожают на треть из-за коронавируса

URA.Ru18:58
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Московский Комсомолецвчера в 14:20

Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана

Вашингтон, 19 августа 2020, 18:03 — REGNUM Американское руководство намерено добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана, сообщил 19 августа журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
REGNUM11:03

Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии

Брюссель, 19 августа 2020, 16:44 — REGNUM Евросоюз не признает итоги президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, заявил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель по результатам встречи, посвященной ситуации в Белоруссии.
REGNUM09:44
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