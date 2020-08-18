Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России предрекли рост цен на продукты

Эксперты предрекают изменение ценников с начала осени. В качестве причин Долгова указывает падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов на услуги ЖКХ. Если второй волны коронавируса не будет, то рост цен прогнозируется в пределах 2-10 процентов, говорит эксперт.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией. По сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС – на 2,9%. Такая динамика говорит о более медленных темпах восстановления российской экономики.
Московский Комсомолецвчера в 14:20

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Продукты питания в России могут подорожать из-за коронавируса

ФАНвчера в 20:02

Цены в России могут вырасти на 30% к концу года

АМИТЕЛ04:05

В России продукты питания могут подорожать на 30% из-за коронавируса

Live2403:28

Цены на продукты вырастут на треть к концу 2020 года

ФедералПрессвчера в 23:34

В России предрекли рост цен на продукты

Lenta.ru09:56

Продукты подорожают на треть из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 18:58

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Московский Комсомолецвчера в 14:20
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Происшествия

Румынский певец попал под поезд и умер в прямом эфире

Lenta.ru 10:34
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Экономика

Счетная палата оценила темпы газификации в России

Счетная палата РФ оценила ход газификации российских регионов и выявила значительное отставание от планов, аудиторы видят новые риски из-за сокращения финансирования, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:39
Армия и оружие

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда 12:46
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Кино

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Газета.Ru 09:56
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Космос

В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

Газета.Ru 11:23
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Происшествия

Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров

Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого.
РБК 12:39
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Футбол

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт 12:58
Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина устроила для старшего сына роскошный праздник

Звездная мама постаралась устроить для малыша роскошный праздник в Москве.
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Общество

Артемий Лебедев посчитал скульптуру «Родина-мать» уродской

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в видео на YouTube оценил монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, назвав его уродским.
Lenta.ru 09:35
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Политика

ЦИК Белоруссии назвал сроки инаугурации Лукашенко

Инаугурация белорусского президента Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, однако точной даты пока нет, заявили в ЦИК республики.
Московский Комсомолец 10:20
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Киберспорт

Valve выпустила обновление для Counter‑Strike 1.6

Valve обновила Counter-Strike 1.6. В патче разработчики исправили несколько багов, консольных команд и настроек безопасности.
Cyber.sports.ru 04:42
Футбол

Демба Ба: «„Арсенал“ не выступал в поддержку китайских уйгуров. BLM не возникло бы, если б был финансовый риск»

Важное интервью Озила: раскритиковал «Арсенал» за отказ от поддержки уйгуров (на примере BLM) и считает, что правильно не пошел на урезание зарплаты Озил осудил притеснения уйгуров в Китае.
Sports.ru 11:37
Футбол

Манчестер Юнайтед интересуется полузащитником Борнмута

Мю интересуется полузащитником Борнмута Дэвидом Бруксом.
Bethub.org 10:31
Политика

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
РИА Новости 13:01
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Политика

Лукашенко пообещал разобраться с митингующими возле заводов

Газета.Ru 07:28
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Наука

Учёные нашли аналог утренней зарядки у птиц

Специалисты из США заметили, что у птиц есть аналог утренней зарядки.
ToDay News Ufa 11:48
Политика

Спикеры парламентов России и Белоруссии обсудили ситуацию в республике

«Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко обсудили ситуацию в Белоруссии, развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в рамках парламентского измерения, Парламентского собрания Союза Беларуси и России», – говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Взгляд.ру 11:55
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Футбол

Зенит — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

РИА Новости 11:49
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Общество

Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу

Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за коронавируса и закрывать предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.
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Шоу-бизнес

Дима Билан почистил от мусора Черное море в Крыму

Билан отправился на прогулку вдали от крымского побережья. В Черном море артист провел порядка семи часов.
Народные новости 09:18
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Политика

Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна 06:38
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Космос

Библиотеки Юга Москвы напомнили о подвиге Белки и Стрелки

Статью, посвященную легендарному полету Белки и Стрелки в космос, опубликовали библиотекари Южного округа на своем официальном сайте.
Новости. Зябликово 09:00
Политика

Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования.
News.ru 05:58
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Общество

Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа

Процесс зачисления абитуриентов в вузы России начнется 19 августа, говорится на сайте Минобрнауки.
Ведомости вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной

Музыкант и продюсер Бари Алибасов разводится с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
BFM.ru вчера в 04:59
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Армия и оружие

Под Астраханью военные построили железнодорожный мост через Волгу

Под Астраханью военные инженеры навели наплавной железнодорожный мост через Волгу. Длина инженерного сооружения составила 1360 метров.
Российская газета 09:41
Технологии

Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова: «Хватит упрекать меня за то, что я живу с мужем»

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Патриарх Кирилл призвал верующих читать божественные знаки

РИА Новости 11:49
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Президент академии наук Украины Патон умер на 102-м году жизни

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