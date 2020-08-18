Коронавирус
Lenta.ruВ России предрекли рост цен на продукты
Эксперты предрекают изменение ценников с начала осени. В качестве причин Долгова указывает падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов на услуги ЖКХ. Если второй волны коронавируса не будет, то рост цен прогнозируется в пределах 2-10 процентов, говорит эксперт.
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с чего всё началось
Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией. По сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС – на 2,9%. Такая динамика говорит о более медленных темпах восстановления российской экономики.Московский Комсомолецвчера в 14:20
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Экономика
Счетная палата оценила темпы газификации в России
Счетная палата РФ оценила ход газификации российских регионов и выявила значительное отставание от планов, аудиторы видят новые риски из-за сокращения финансирования, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:39
Армия и оружие
Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО
Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда 12:46
Происшествия
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого.
РБК 12:39
Футбол
Ахмат — Ротор 3:1
Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт 12:58
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина устроила для старшего сына роскошный праздник
Звездная мама постаралась устроить для малыша роскошный праздник в Москве.
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Lenta.ru 09:35
Политика
ЦИК Белоруссии назвал сроки инаугурации Лукашенко
Инаугурация белорусского президента Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, однако точной даты пока нет, заявили в ЦИК республики.
Московский Комсомолец 10:20
Киберспорт
Valve выпустила обновление для Counter‑Strike 1.6
Valve обновила Counter-Strike 1.6. В патче разработчики исправили несколько багов, консольных команд и настроек безопасности.
Cyber.sports.ru 04:42
Футбол
Демба Ба: «„Арсенал“ не выступал в поддержку китайских уйгуров. BLM не возникло бы, если б был финансовый риск»
Важное интервью Озила: раскритиковал «Арсенал» за отказ от поддержки уйгуров (на примере BLM) и считает, что правильно не пошел на урезание зарплаты Озил осудил притеснения уйгуров в Китае.
Sports.ru 11:37
Футбол
Манчестер Юнайтед интересуется полузащитником Борнмута
Мю интересуется полузащитником Борнмута Дэвидом Бруксом.
Bethub.org 10:31
Политика
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
РИА Новости 13:01
Наука
Учёные нашли аналог утренней зарядки у птиц
Специалисты из США заметили, что у птиц есть аналог утренней зарядки.
ToDay News Ufa 11:48
Политика
Спикеры парламентов России и Белоруссии обсудили ситуацию в республике
«Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко обсудили ситуацию в Белоруссии, развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в рамках парламентского измерения, Парламентского собрания Союза Беларуси и России», – говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Взгляд.ру 11:55
Футбол
Зенит — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
РИА Новости 11:49
Общество
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за коронавируса и закрывать предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.
Ведомости 06:42
Шоу-бизнес
Дима Билан почистил от мусора Черное море в Крыму
Билан отправился на прогулку вдали от крымского побережья. В Черном море артист провел порядка семи часов.
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Политика
Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами
Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна 06:38
Космос
Библиотеки Юга Москвы напомнили о подвиге Белки и Стрелки
Статью, посвященную легендарному полету Белки и Стрелки в космос, опубликовали библиотекари Южного округа на своем официальном сайте.
Новости. Зябликово 09:00
Политика
Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования.
News.ru 05:58
Общество
Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа
Процесс зачисления абитуриентов в вузы России начнется 19 августа, говорится на сайте Минобрнауки.
Ведомости вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
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BFM.ru вчера в 04:59
Армия и оружие
Под Астраханью военные построили железнодорожный мост через Волгу
Под Астраханью военные инженеры навели наплавной железнодорожный мост через Волгу. Длина инженерного сооружения составила 1360 метров.
Российская газета 09:41
Религия
Патриарх Кирилл призвал верующих читать божественные знаки
РИА Новости 11:49