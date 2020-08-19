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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предрекли рост цен на продукты

Эксперты предрекают изменение ценников с начала осени. В качестве причин Долгова указывает падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов на услуги ЖКХ. Если второй волны коронавируса не будет, то рост цен прогнозируется в пределах 2-10 процентов, говорит эксперт.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией. По сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС – на 2,9%. Такая динамика говорит о более медленных темпах восстановления российской экономики.
Московский Комсомолецвчера в 14:20
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Lenta.ru

В России предрекли рост цен на продукты

Lenta.ru09:56
URA.Ru

Продукты подорожают на треть из-за коронавируса

URA.Ru18:58
Live24

В России продукты питания могут подорожать на 30% из-за коронавируса

Live2403:28
ФедералПресс

Цены на продукты вырастут на треть к концу 2020 года

ФедералПресс23:34
ФАН

Продукты питания в России могут подорожать из-за коронавируса

ФАН20:02
АМИТЕЛ

Цены в России могут вырасти на 30% к концу года

АМИТЕЛ04:05
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Московский Комсомолецвчера в 14:20

В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики
РИА Новости09:34
5

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество

Глава российского правительства Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко задачи, связанные с наращиванием торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба кабмина.
РБК11:20
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В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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