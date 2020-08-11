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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предсказали отмену налога

В России в ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020, предсказал эксперт. Продавцу не придется платить налог при условии, что до конца года он покупает жилье в первичном секторе, либо в течение года покупает жилье, участвуя в программе льготной ипотеки.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим

В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
ПРАЙМ19:06
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РЕН ТВ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить в России следующим

РЕН ТВ21:06
News.ru

Налог при продаже жилья могут отменить в 2020 году

News.ru20:50
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Юрист допустил скорую отмену одного из налогов

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В России предсказали отмену налога

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Налог при продаже жилья эконом-класса могут отменить в РФ до конца года

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НДФЛ при продаже жилья могут отменить

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