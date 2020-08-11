В России предсказали отмену налога

В России в ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020, предсказал эксперт. Продавцу не придется платить налог при условии, что до конца года он покупает жилье в первичном секторе, либо в течение года покупает жилье, участвуя в программе льготной ипотеки.