В России предсказали отмену налога
В России в ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020, предсказал эксперт. Продавцу не придется платить налог при условии, что до конца года он покупает жилье в первичном секторе, либо в течение года покупает жилье, участвуя в программе льготной ипотеки.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим
В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
ПРАЙМ19:06
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