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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предсказали отмену налога

В России в ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020, предсказал эксперт. Продавцу не придется платить налог при условии, что до конца года он покупает жилье в первичном секторе, либо в течение года покупает жилье, участвуя в программе льготной ипотеки.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим

В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
ПРАЙМ19:06
Подробнее о событии
Народные новости

Юрист Уткин рассказал, кому могут в ближайшее время отметить НДФЛ

Народные новости21:39
Lenta.ru

В России предсказали отмену налога

Lenta.ru20:28
News.ru

Налог при продаже жилья могут отменить в 2020 году

News.ru20:50
РЕН ТВ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить в России следующим

РЕН ТВ21:06
Приазовские степи

От какого налога могут освободить россиян?

Приазовские степи8 августа в 11:42
Evo-rus.com

При продаже жилья экономкласса россиян могут освободить от уплаты НДФЛ

Evo-rus.com8 августа в 03:44
Инвест-Форсайт

НДФЛ при продаже жилья могут отменить

Инвест-Форсайт7 августа в 20:24

В Сенате США предложили провести в Белоруссии новые выборы

Менендес предложил администрации белого дома четко заявить, что никакие достижения в области американо-белорусской дружбы не будут иметь смысла, пока Минск не пересчитает правильно голоса или не проведет новые выборы.
В Сенате США предложили провести в Белоруссии новые выборы
Телеканал 360°20:39
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник в «минусе»

Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за Европой и нефтью оказалась неудачной на фоне негативной динамики индексов в США, индексы МосБиржи и РТС завершили торги в "минусе", при этом выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината".
Интерфаксвчера в 12:25
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Тихановская назвала себя победителем выборов президента Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции, что не признаёт официальных результатов выборов главы государства и считает себя их победителем.
Свободная Прессавчера в 05:48
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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