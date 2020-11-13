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В России предсказали показатели курса рубля к концу 2020 года

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В России финансовый аналитик Виталий Калугин предсказал падение курса рубля к концу текущего года. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на слова эксперта, стоимость российской валюты по отношению к доллару составит примерно 78-79 рублей.В источнике
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Экономист предсказал, насколько упадет курс рубля к концу года

До конца 2020 года курс доллар должен составить около 78-79 рублей, поэтому пока россиянам не стоит вкладываться в американскую валюту. Об этом в беседе с URA.RU сообщил финансовый аналитик Виталий Калугин.
URA.Ru13 ноября в 07:28
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Lenta.ruвчера в 22:41
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Аналитик оценил перспективы курса рубля к доллару до конца года

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Эксперт предсказал курс рубля к концу 2020 года

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Аналитик предсказал курс рубля к концу 2020 года

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Составлен прогноз по курсу доллара к концу 2020

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URA.Ru13 ноября в 07:28

В Румынии 10 человек погибли в результате пожара в больнице

10 человек погибли, семеро находятся в критическом состоянии в результате пожара, вспыхнувшего в субботу вечером в отделении анестезии и интенсивной терапии больницы неотложной помощи в румынском городе Пьятра-Нямц (северо-восток страны).
ТАСС18:08

Экс-супруга Джигарханяна Цымбалюк-Романовская прокомментировала смерть актера

Сегодня, 14 ноября, известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась своими переживаниями в связи со смертью знаменитого советского и российского артиста театра и кино Армена Джигарханяна.
ЛигаNews.netвчера в 11:18

Российские танки после Карабаха признали уязвимыми

В октябре военный эксперт Алексей Хлопотов, комментируя конфликт в Нагорном Карабахе, заявил, что танки «сами по себе довольно живучие», однако в своем текущем виде практически беззащитны перед современными беспилотниками.
Lenta.ruвчера в 01:57

Четыре пациента с коронавирусом умерли за минувшие сутки

В четверг, 12 ноября, в Республике Алтай зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с коронавирусом: скончались 62-летний, 69-летний и 82-летний жители Горно-Алтайска и 82-летний житель Чойского района.
Новости Горного Алтая13 ноября в 01:20

Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена

Снижение, которым американский доллар отреагировал на новости о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, может стать долгосрочным при смене власти в стране, считают аналитики.
Газета.Ruвчера в 11:50

Орбиту МКС скорректировали в рамках подготовки к весеннему запуску «Союза»

Маневр был необходим для начального формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", запланированных на весну 2021 года.
ТАСС12 ноября в 15:21