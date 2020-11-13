В России предсказали показатели курса рубля к концу 2020 года
В России финансовый аналитик Виталий Калугин предсказал падение курса рубля к концу текущего года. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на слова эксперта, стоимость российской валюты по отношению к доллару составит примерно 78-79 рублей.В источнике
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Экономист предсказал, насколько упадет курс рубля к концу года
До конца 2020 года курс доллар должен составить около 78-79 рублей, поэтому пока россиянам не стоит вкладываться в американскую валюту. Об этом в беседе с URA.RU сообщил финансовый аналитик Виталий Калугин.
URA.Ru13 ноября в 07:28
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