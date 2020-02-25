Экономика
Рифей-ПермьВ России предсказали рост цен на бытовую технику и электронику
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь на 2–5 процента. Об этом «Известиям» рассказали в «Деловой России».
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известия24 февраля в 16:01
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Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов
RT на русскомвчера в 14:31
Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года
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