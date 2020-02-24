Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известиявчера в 16:01

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Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ru01:33

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ruвчера в 16:47

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

РИА Новостивчера в 18:12

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику

News.ruвчера в 19:02

В России спрогнозировали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

Коммерсантъвчера в 19:52

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известиявчера в 16:01

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ruвчера в 13:42
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Общество

Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

REGNUM 01:56
Общество

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Известия вчера в 20:57
Финансы

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Российская газета 03:33
Общество

Умер последний маршал Советского Союза Язов

«25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 01:25
Политика

Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
ТАСС 02:07
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 23 февраля в 05:09
Происшествия

Боксер Ковалев был задержан в США за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 03:04
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» покинул Верховную раду

Украинский музыкант, государственный и политический деятель Святослав Вакарчук решил оставить должность депутата Верховной рады.
Телеканал 360° 03:04
Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Газета.Ru 03:07
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета вчера в 12:49
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
РИА Новости вчера в 11:16
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском вчера в 11:06
Политика

Трамп заявил о планах поставить Индии вертолёты на $3 млрд

RT на русском вчера в 05:30
Общество

В Японии скончался старейший мужчина на Земле

Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
RT на русском вчера в 21:42
Экономика

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти.
РБК 03:35
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Политика

Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане

Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Известия вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Голая Волочкова похвасталась турецкой баней в своем доме

Бывшая балерина Анастасия Волочкова похвасталась турецкой сауной в своем доме.
ФАН 00:23
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости вчера в 03:53
Политика

66% россиян намерены участвовать в голосовании по Конституции

Около 66% населения России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать, цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля, главу ВЦИОМ Валерия Федорова.
Известия 04:01
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
RuNews24.ru вчера в 03:53
Единоборства

Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Матч ТВ 01:04
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su 23 февраля в 07:23
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала

Lenta.ru 01:41
Происшествия

Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

В Стерлитамаке спор между таксистом и пассажиркой с двумя детьми завершился оскорблениями и рукоприкладством.
Вести.Ru 02:23
Транспорт

Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.
РБК 03:24
Футбол

Голкипер «ПСЖ»: Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»

Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года. Уже спустя год он покинул «Олд Траффорд» и перешел в «ПСЖ».
Bookmaker-ratings.ru 00:59
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