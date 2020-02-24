Экономика
Lenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известиявчера в 16:01
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Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
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Общество
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Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
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Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
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В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
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Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
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Общество
В Японии скончался старейший мужчина на Земле
Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Шоу-бизнес
Голая Волочкова похвасталась турецкой баней в своем доме
Бывшая балерина Анастасия Волочкова похвасталась турецкой сауной в своем доме.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Политика
66% россиян намерены участвовать в голосовании по Конституции
Около 66% населения России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать, цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля, главу ВЦИОМ Валерия Федорова.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
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Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Происшествия
Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии
В Стерлитамаке спор между таксистом и пассажиркой с двумя детьми завершился оскорблениями и рукоприкладством.
Транспорт
Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.
Футбол
Голкипер «ПСЖ»: Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»
Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года. Уже спустя год он покинул «Олд Траффорд» и перешел в «ПСЖ».