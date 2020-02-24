Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известиявчера в 16:01

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Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ru01:33

В России спрогнозировали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

Коммерсантъвчера в 19:52

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ruвчера в 13:42

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику

News.ruвчера в 19:02

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ruвчера в 16:47

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известиявчера в 16:01

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

РИА Новостивчера в 18:12
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Политика

В Кремле ответили на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США

Ранее российское посольство в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.
РИА Новости 04:26
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Армия и оружие

В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ

США меняют калибр патронов из-за России По их мнению, новый российский патрон способен поразить противника в современном бронежилете, который неуязвим для боеприпасов калибра 9х39 мм, отмечает Газета.ru.
Национальная служба новостей вчера в 03:21
Политика

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Lenta.ru вчера в 11:12
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Транспорт

СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»

Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
РБК вчера в 23:52
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.
BFM.ru вчера в 05:50
Общество

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Ведомости 03:01
Политика

Увольнение Никитенко, назначение Костомарова и представителя губернатора в Москве. Хроника аппаратного совещания областного правительства

Губернатор: не выполнено несколько показателей по нацпроектам.
Ulpressa 03:09
Политика

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Lenta.ru 03:24
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС 23 февраля в 18:41
Политика

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Пермь

Сегодня в Перми прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Визит совершен в рамках рабочей поездки.
Business Class (Пермь) 04:05
Происшествия

Суд арестовал петербуржца, похитившего телефон у «Человека-паука»

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Андрея Пегова, похитившего мобильный телефон у аниматора в костюме "Человека-паука".
ТАСС 04:58
Армия и оружие

В Идлибе российские военные обнаружили пещеру протурецких боевиков

Военное дело вчера в 22:58
Политика

Трамп заявил, что Индия закупит американское вооружение на $3 млрд

РИА Новости 03:11
Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
ТАСС 03:10
Политика

Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Lenta.ru 04:08
Экономика

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
РБК 03:35
Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Новостной фронт 22 февраля в 03:10
Авто

КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке России до 46%

Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу предприятия КамАЗ, по результатам прошлого года доля предприятия на рынке грузовых машин в России составила 44,2%. При этом в 2020 году «КамАЗ» намерен увеличить свою долю на российском рынке грузовиков до 46%.
Тарантас Ньюс 02:17
Общество

«Дизайнеры-сатанисты»: «Сорок Сороков» пригрозили оскорблением чувств верующих божественному ресторану на Рубинштейна

Неравнодушных верующих в группе «Сорока Сороков» призывают звонить и писать по всем контактам заведения, с требованием его закрыть «как разжигающее религиозную ненависть к христианам».
Фонтанка.Ру 05:06
Финансы

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Российская газета 03:33
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Армия и оружие

В США показали первый эскиз сверхмощной пушки

О характеристиках нового оружия рассказала "Российская газета". В сети появились первые эскизы нового оружия из США.
Piter.tv вчера в 12:43
Общество

КПП в Донбассе изменят график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе изменят график работы. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Lenta.ru вчера в 07:05
Политика

Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
RT на русском 03:36
Наука

Медики объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак

Зарубежные исследователи выяснили, что здоровые клетки организма, благодаря определенному гену, помогают выживать злокачественным клеткам.
Российская газета вчера в 23:43
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей

Больше одного миллиарда рублей заработал в прокате фильм «Лед 2», вышедший на экраны 14 февраля 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 03:05
Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Газета.Ru 03:07
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