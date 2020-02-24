Экономика
Lenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известиявчера в 16:01
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Политика
В Кремле ответили на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США
Ранее российское посольство в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Армия и оружие
В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ
США меняют калибр патронов из-за России По их мнению, новый российский патрон способен поразить противника в современном бронежилете, который неуязвим для боеприпасов калибра 9х39 мм, отмечает Газета.ru.
Политика
Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Транспорт
СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»
Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
Происшествия
Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину
Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Политика
Увольнение Никитенко, назначение Костомарова и представителя губернатора в Москве. Хроника аппаратного совещания областного правительства
Губернатор: не выполнено несколько показателей по нацпроектам.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Политика
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Пермь
Сегодня в Перми прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Визит совершен в рамках рабочей поездки.
Происшествия
Суд арестовал петербуржца, похитившего телефон у «Человека-паука»
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Андрея Пегова, похитившего мобильный телефон у аниматора в костюме "Человека-паука".
Армия и оружие
В Идлибе российские военные обнаружили пещеру протурецких боевиков
Экономика
Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Авто
КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке России до 46%
Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу предприятия КамАЗ, по результатам прошлого года доля предприятия на рынке грузовых машин в России составила 44,2%. При этом в 2020 году «КамАЗ» намерен увеличить свою долю на российском рынке грузовиков до 46%.
Общество
«Дизайнеры-сатанисты»: «Сорок Сороков» пригрозили оскорблением чувств верующих божественному ресторану на Рубинштейна
Неравнодушных верующих в группе «Сорока Сороков» призывают звонить и писать по всем контактам заведения, с требованием его закрыть «как разжигающее религиозную ненависть к христианам».
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Армия и оружие
В США показали первый эскиз сверхмощной пушки
О характеристиках нового оружия рассказала "Российская газета". В сети появились первые эскизы нового оружия из США.
Общество
КПП в Донбассе изменят график работы
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе изменят график работы. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Наука
Медики объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак
Зарубежные исследователи выяснили, что здоровые клетки организма, благодаря определенному гену, помогают выживать злокачественным клеткам.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Больше одного миллиарда рублей заработал в прокате фильм «Лед 2», вышедший на экраны 14 февраля 2020 года.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.