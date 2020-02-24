Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Читать в источнике
Комментировать684
с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известия16:01

Подробнее о событии

В России спрогнозировали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

Коммерсантъ19:52

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

РИА Новости18:12

«Известия»: в России подорожают непродовольственные товары

Газета.Ru13:40

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ru16:47

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известия16:01

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ru13:42

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику

News.ru19:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Происшествия

В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess

РБК вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Вокруг ТВ 02:37
Происшествия

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
Авто

Дебют Geely Coolray в России может быть перенесен из-за коронавируса

Компания Geely может приостановить выпуск кроссоверов Geely Coolray для российского рынка на заводе "БелДжи", так как из-за эпидемии коронавируса были нарушены сроки поставок комплектующих для производства новинки, сообщает портал "Китайские автомобили".
Новые автомобили 01:28
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Инфорос 04:46
Космос

Спутники OneWeb отправились из Флориды на Байконур

News.ru 01:52
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК 21:33
Экономика

Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Газета.Ru 09:57
Экономика

В России изменят правила выдачи кредитов

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
Lenta.ru 22:10
Игры

Microsoft озвучила характеристики Xbox Series X

Как и предполагалось, в Xbox Series X в качестве процессора будет использоваться кастомная система на базе AMD Zen 2, а графическая система будет основана на архитектуре RDNA 2. Производительность игровой приставки составит 12 терафлопс, а это в два раза больше, чем у текущей самой мощной версии Xbox One X, и в восемь раз больше, чем у Xbox One.
Astera 12:22
Кино

Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Дилетант 06:12
Происшествия

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

RT на русском 17:05
Общество

Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру

С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Украина.ру 23:00
Экономика

Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
РБК 22:00
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru 23:06
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:13
Политика

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Lenta.ru 11:12
Футбол

«Интер» нашел замену Мартинесу в лондонском «Арсенале»

Как сообщает FC Inter News, заменить игрока на «Сан-Сиро» может форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который не может договориться с руководством о продлении контракта, поскольку хочет повышения зарплаты.
ProstoProSport 09:15
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ 22 февраля в 17:59
Общество

В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других

Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
РИА Новости 22:38
Общество

Глава Росприроднадзора посетит Красноярск

Глава ведомства встретится с жителями города, общественными организациями, представителями предприятий, губернатором Красноярского края Александром Уссом, проведет итоговое совещание по вопросу экологической обстановки.
Наш Красноярский край 03:43
Шоу-бизнес

Израильские врачи отказали в операции бабушке Ивана Урганта

ГлобалМСК.ру 12:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала похожую на подростка маму

Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Актуальные Новости 13:00
Биатлон

Сборная РФ стала четвертой по медалям на ЧМ по биатлону

По итогам чемпионата мира по биатлону в Италии сборная России стала четвертой в медальном зачете.
РЕН ТВ вчера в 10:25
Кино

Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

Телепрограмма 05:49
Здоровье

Во Вьетнаме провели первую в мире пересадку кисти от живого донора

Первая в мире операция по пересадке кисти руки от живого донора успешно осуществлена военными хирургами госпиталя №108 в Ханое, сообщает во вторник новостной интернет-портал VNExpress.
РИА Новости 23:22
Гаджеты

Google неожиданно выпустил новую версию Android 11

23.02.20 Стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11, сообщает портал 9to5google.
Портал Поиск вчера в 03:32
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском 11:06
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 09:10
Единоборства

Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше

Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.
ГЛАС.RU вчера в 00:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное