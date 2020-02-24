Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известия16:01

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В России спрогнозировали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

Коммерсантъ19:52

Вырастут цены на непродовольственные товары в России — СМИ

Телеканал 360°15:37

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику

News.ru19:02

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ru16:47

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

РИА Новости18:12

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известия16:01

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ru13:42
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Общество

Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса

Комментируя создание вакцины, в госкомитете по здравоохранению сообщили, что некоторые виды разрабатываемых в Китае видов вакцин уже тестируют на животных.
РИА Новости 12:30
Хоккей

Ковальчук стал партнером Овечкина в «Вашингтоне»

Благодаря обмену между "Монреалем" и "Вашингтоном" Ковальчук оказался в "Вашингтоне", где его партнерами станут давний друг - лучший снайпер Лиги последних лет Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
RuNews24.ru 03:53
Происшествия

Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии

По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Вести.Ru 09:44
Экономика

В России изменят правила выдачи кредитов

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
Lenta.ru 22:10
Армия и оружие

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Экономика

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия.
Lenta.ru 20:31
Общество

Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Газета.Ru 19:53
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

Известия 13:10
Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

ГЛАС.RU вчера в 23:19
Общество

Вокруг украинской базы в Антарктиде на снегу появились красные пятна

Сообщается, что водоросли хламидомонады Chlamydomonas nivalis окрасили снег вокруг украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.
Красная весна 14:57
Общество

Московский окружной военный суд возобновит 25 февраля рассмотрение дела фигурантов дела «Сети» в Петербурге

Московский окружной военный суд на выездном заседании 25 февраля в Санкт-Петербурге возобновит рассмотрение дела в отношении двух фигурантов дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в России) Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.
Эхо Москвы 08:00
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
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Экономика

Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
РБК 22:00
Здоровье

В Японии призвали переводить сотрудников на удаленную работу на дому

Для сдерживания распространения коронавируса министр предложил переходить на схемы удаленной работы на дому, а также скорректировать графики приезда сотрудников в офисы чтобы уменшить скопления на транспорте.
Красная весна 21:08
Происшествия

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК 21:33
Политика

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2592

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2592, выздоровели 24734 человека.
ТАСС вчера в 22:13
Космос

SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году

Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
3DNews 22 февраля в 01:18
Происшествия

В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности

В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Коммерсантъ 01:49
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Татарстан-24 08:50
Происшествия

На Камчатке в ДТП со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла, катаясь на снегоходе, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:59
Общество

В Японии скончался старейший мужчина на Земле

Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
RT на русском 21:42
Общество

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 18:56
Футбол

Финал Кубка Легенд завершился скандалом

Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Soccer.ru вчера в 16:52
Технологии

Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире

Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
РБК 15:52
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru 22:43
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Интерфакс 12:13
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