Экономика
Российская газетаРоссиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду
В 2021 году бытовая техника может подорожать на 13%, электроника - на 9%, одежда и обувь - на 2-5%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова.
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известиявчера в 16:01
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