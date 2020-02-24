Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известиявчера в 16:01

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Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ru01:33

В России спрогнозировали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

Коммерсантъвчера в 19:52

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известиявчера в 16:01

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику

News.ruвчера в 19:02

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ruвчера в 16:47

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

РИА Новостивчера в 18:12

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ruвчера в 13:42
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Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

РИА Новости вчера в 11:16
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В России умер последний советский маршал

Lenta.ru 01:34
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Свердловская прокуратура ищет причину отравления юных хоккеистов

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Транспорт

СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»

Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
РБК вчера в 23:52
Общество

Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
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Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС вчера в 17:25
Политика

Солист «Океана Эльзы» уходит из Рады, «сжав зубы»

Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил о сложении своих депутатских полномочий, передает «Интерфакс-Украина».
Свободная Пресса 02:01
Общество

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Известия вчера в 20:57
Армия и оружие

Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе

Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
РЕН ТВ вчера в 07:35
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:00
Единоборства

Уайлдер назвал возможную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри из-за тяжелого костюма, в котором он вышел перед боем за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 00:22
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Политика

Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении двух стран

Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на слова главы РФ Владимира Путина о том, что объединение усилий двух государств, речь о России и Украине, создаст глобального конкурента в Европе и в мире.
RuNews24.ru 22 февраля в 09:09
Политика

О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»

О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Новостной фронт вчера в 19:37
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском вчера в 11:06
Общество

Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов

Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.
РБК 01:22
Экономика

Богатейшие люди мира за сутки потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира за сутки потеряли миллионы долларов. А у некоторых потери исчисляются десятизначными цифрами.
Российская газета вчера в 23:22
Религия

День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля

25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
Толк вчера в 23:36
Общество

Кириенко рассказал о победителях конкурса президентских грантов

Всего по итогам первого в 2020 году конкурса президентских грантов больше двух тысяч некоммерческих организаций получили более 4 миллиардов рублей.
Российская газета 22 февраля в 03:38
Общество

Продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

Москва 24 вчера в 12:15
Баскетбол

В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Москва 24 вчера в 13:40
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В январе украинские власти обязали «Нафтогаз» продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Известия вчера в 16:30
Общество

Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре

Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
REGNUM 01:09
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Общество

В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса

Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
ТК Звезда вчера в 10:47
Политика

Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
RT на русском вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Любови Успенской, которая назвала ее «холодной, циничной и пустой ведущей шоу» после съемок программы «Док-Ток».
Экономика сегодня вчера в 03:39
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