Экономика
Lenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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Непродовольственные товары в РФ подорожают в 2021 году. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.Известия12:00
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В США умерла математик NASA Кэтрин Джонсон
В 2016-ом году в свет вышла книга "Скрытые фигуры", посвященная Джонсон и всем темнокожим женщинам, которые работали в NASA и в 60-х годах прошлого века боролись за свои права.
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Чубаров рассказал, сколько удалось выпросить на финансирование ATR
Лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров заявил, что на финансирование разорившегося телеканала Ленура Ислямова ATR собрано 400 тысяч гривен, что соответствует 1 074 000 рублей.
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Россиянин решил помочь пенсионерке и попал под арест
Россиянин решил помочь пенсионерке, которую остановил сотрудник ДПС, и попал под арест. Об этом сообщает «Вологда-поиск».
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СМИ: Имбула предпочел перейти в «Сочи», а не в «Локомотив»
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Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса
Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
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В МИД России рассказали о возможной теме саммита «пятерки» СБ ООН
Глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских рассказал о возможной теме саммита Совета Безопасности ООН, пишет РИА Новости.
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Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Общество
Гончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в настоящее время из-за высоких процентных ставок ипотека для многих граждан остаётся недоступной, пошутив, что для выплаты такой ипотеки придётся торговать наркотиками или оружием.
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В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess
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Александр Емельяненко провел тренировку с Кадыровым
Как сообщается на сайте «Матч», Александр Емельяненко провел тренировку с Главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Наука
Учёные из Гонконга разработали высокоэффективный водный генератор электроэнергии
Группа учёных из Гонконга разработала высокоэффективный электрогенератор, способный зажечь сто светодиодных лампочек от одной капли воды.
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
Ранее, в феврале, в Китае запустили в производство лекарство, которое власти официально признали потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей. УЕФА разослал соответствующее письмо клубам.
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Аланию»
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о необычном поведении клещей
На месяц с лишним раньше положенного начали просыпаться в средней полосе России клещи.
Культура
Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Хоккей
«Рейнджерс» выменяли Брэди Шея у «Каролины»
Защитник Брэди Шей продолжит карьеру в «Рейнджерс», сообщает журналист Пьер Лебрюн в Twitter.
Гаджеты
Ест много, а пользы мало — протестирован 120-герцевый режим смартфона
Тест показал, что при стандартной частоте 60 Гц телефон проработал 12 часов 23 минуты, а при частоте 120 Гц всего 10 часов 2 минуты, то есть почти на 20% меньше.
Наука
Химиками был придуман способ создания органической электроники без вреда для окружающей среды
Во время работы специалисты создали уникальный метод нанесения тонких пленок фуллерена из водных или спиртовых растворов.
Футбол
Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Футбол
Ливерпуль — Вест Хэм 1:1 (Перерыв)
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.