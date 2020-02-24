Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

Непродовольственные товары в РФ подорожают в 2021 году. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.
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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

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