Экономика
Lenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известия16:01
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Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Политика
Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Политика
О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»
О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Общество
В Японии умер старейший мужчина на земле
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Футбол
«Ливерпулю» осталось пять побед до рекорда «Арсенала»
Политика
Сенаторы-демократы призывают к новым санкциям в отношении России
По информации издания Washington Post, трое видных сенаторов-демократов призывают администрацию США ввести санкции в отношении России за предполагаемые попытки повлиять на американские выборы 2020 года.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Происшествия
В Таиланде пострадали 10 человек при взрыве заминированного мотоцикла
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы, установленной на мотоцикле.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Армия и оружие
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Хоккей
Ковальчук стал игроком «Вашингтона»
«Вашингтон» станет для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале
В городе Фолькмарзен (Германия, земля Гессен) автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на карнавале, передает телеканал ARD.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Общество
Названы профессии, представители которых болеют чаще всего
Названы профессии, представители которых болеют чаще других.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Здоровье
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Малышева парировала, что россияне могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.