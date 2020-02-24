Экономика
Lenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известия16:01
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На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
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Четыре человека погибли под Пензой от отравления угарным газом
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех человек, предварительно, от отравления угарным газом под Пензой.
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США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
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Практически все граждане Украины, находящиеся на печально известном круизном лайнере Diamond Princess в Японии, отказались от эвакуации в родную страну.
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В доме бывшего украинского министра погиб экс-глава телеканала «Интер»
Ранее Сергей Старицкий руководил телеканалом "Интер" и был главой департамента международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Общество
Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии
Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Армия и оружие
Канада начала военные учения в Арктике
Министерство национальной обороны Канады в понедельник, 24 февраля, информировало о начале ежегодных военных учений Nanook-Nunalivut в арктическом регионе страны Нунавут.
Футбол
«Наполи» — «Барселона». Прогноз: коронавирус и Гаттузо остановят Месси
Аналитики в прогнозе на матч "Наполи" — "Барселона" отдают предпочтение команде Лионеля Месси и Антуана Гризманна.
Политика
Трамп заявил о контроле над новым коронавирусом в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
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Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Общество
Восемь эвакуированных с Diamond Princess россиян вернулись в Россию
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Армия и оружие
США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Общество
СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация американского президента Дональда Трампа намерена запросить у конгресса около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.