Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известия16:01

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Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известия16:01

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ru13:42

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ru16:47

«Известия»: в России подорожают непродовольственные товары

Газета.Ru13:40

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

РИА Новости18:12

В России спрогнозировали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

Коммерсантъ19:52

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику

News.ru19:02
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Политика

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
Общество

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщил телеканал CNBC.
РИА Новости 11:56
Политика

На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
ТК Звезда 16:32
Происшествия

Четыре человека погибли под Пензой от отравления угарным газом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех человек, предварительно, от отравления угарным газом под Пензой.
Газета.Ru 17:36
Политика

США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ

Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
РБК 19:50
Общество

Украинцы с Diamond Princess отказались от эвакуации на родину

Практически все граждане Украины, находящиеся на печально известном круизном лайнере Diamond Princess в Японии, отказались от эвакуации в родную страну.
Ридус 19:30
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК 15:12
Политика

Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
РИА Новости 09:45
Происшествия

В доме бывшего украинского министра погиб экс-глава телеканала «Интер»

Ранее Сергей Старицкий руководил телеканалом "Интер" и был главой департамента международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.
Новые Известия 22 февраля в 14:44
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.
REGNUM вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала похожую на подростка маму

Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Актуальные Новости 13:00
Общество

Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии

Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 15:30
Армия и оружие

Канада начала военные учения в Арктике

Министерство национальной обороны Канады в понедельник, 24 февраля, информировало о начале ежегодных военных учений Nanook-Nunalivut в арктическом регионе страны Нунавут.
Известия 16:30
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Футбол

«Наполи» — «Барселона». Прогноз: коронавирус и Гаттузо остановят Месси

Аналитики в прогнозе на матч "Наполи" — "Барселона" отдают предпочтение команде Лионеля Месси и Антуана Гризманна.
Чемпионат 08:45
Политика

Трамп заявил о контроле над новым коронавирусом в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем.
РБК 19:30
Культура

HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
REGNUM 22 февраля в 07:24
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
RT на русском вчера в 13:43
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 22 февраля в 07:11
Общество

МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Коммерсантъ 03:07
Общество

Восемь эвакуированных с Diamond Princess россиян вернулись в Россию

RT на русском 22 февраля в 16:22
Армия и оружие

Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО

В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Известия 08:52
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости 03:53
Армия и оружие

США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд

Rambler News Service 06:28
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Газета.Ru 10:54
Общество

СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена запросить у конгресса около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 18:11
Политика

Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине

«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.
RT на русском 09:22
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