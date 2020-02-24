Экономика
Lenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известия16:01
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Названы главные ошибки при проезде «лежачих полицейских»
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Президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей
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