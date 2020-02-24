Экономика
Lenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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Непродовольственные товары в РФ могут подорожать в 2021 году. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.Известия12:00
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Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
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Для исследования были использованы автомобили, предлагаемые на рынке в 2016 году и их стоимость на вторичном рынке в 2019 году.
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Хоккей
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Экономика
Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП
Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Гаджеты
Ест много, а пользы мало — протестирован 120-герцевый режим смартфона
Тест показал, что при стандартной частоте 60 Гц телефон проработал 12 часов 23 минуты, а при частоте 120 Гц всего 10 часов 2 минуты, то есть почти на 20% меньше.
Общество
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Овсяная каша снижает возможность рисков опухолей кишечника, успокоительно влияет на раздраженный кишечник, оказывает обволакивающее действие при обострении язвы желудка и кишечника.
Экономика
У РЖД простаивает исторически рекордное количество грузовых составов
Причинами рекордного простоя, как пишет «Коммерсантъ», стал рост объема выпуска вагонов, неблагоприятная ситуация на экспортных рынках, а также загруженность Транссиба и БАМа.
Футбол
«Айнтрахт» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги
В матче 23-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» уступил берлинскому «Униону» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Общество
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Политика
Трамп пожелал России и Украине примирения
Россия и Украина с 2014 года не поделят Крым, который по российскому законодательству является субъектом Федерации.
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Наука
Археологи заявили о возможном обнаружении могилы Нефертити
Ученые считают, что ряд скрытых камер у 3400-летней гробницы Тутанхамона в знаменитой египетской Долине Царей может оказаться местом последнего упокоения "загадочной" королевы Нефертити.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Гаджеты
Скоро состоится анонс смартфона Vivo Apex 2020
Армия и оружие
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".
Футбол
«Бенфика» на выезде обыграла «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Лиссабонская "Бенфика" нанесла поражение "Жил Висенте" в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Футбол
Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.