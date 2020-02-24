Непродовольственные товары в РФ могут подорожать в 2021 году. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары

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