Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году. Соответствующее предположение высказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров в разговоре с «Известиями».
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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

Непродовольственные товары в РФ могут подорожать в 2021 году. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.
Известия12:00

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Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

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Уточнен список дорожающих в России товаров

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«Известия»: в России подорожают непродовольственные товары

Газета.Ru13:40

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ru13:42

Вырастут цены на непродовольственные товары в России — СМИ

Телеканал 360°15:37

Предприниматели ждут роста цен на непродовольственные товары

News.ru14:02

Россиян предупредили о росте цен на непродовольственные товары

НТВ15:32
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Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:24
Авто

Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году

Для исследования были использованы автомобили, предлагаемые на рынке в 2016 году и их стоимость на вторичном рынке в 2019 году.
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Политика

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета 06:46
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
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Хоккей

Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 00:40
Экономика

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
РБК 16:00
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия 16:15
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Гаджеты

Ест много, а пользы мало — протестирован 120-герцевый режим смартфона

Тест показал, что при стандартной частоте 60 Гц телефон проработал 12 часов 23 минуты, а при частоте 120 Гц всего 10 часов 2 минуты, то есть почти на 20% меньше.
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Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника

Овсяная каша снижает возможность рисков опухолей кишечника, успокоительно влияет на раздраженный кишечник, оказывает обволакивающее действие при обострении язвы желудка и кишечника.
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Экономика

У РЖД простаивает исторически рекордное количество грузовых составов

Причинами рекордного простоя, как пишет «Коммерсантъ», стал рост объема выпуска вагонов, неблагоприятная ситуация на экспортных рынках, а также загруженность Транссиба и БАМа.
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«Айнтрахт» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги

В матче 23-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» уступил берлинскому «Униону» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».
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«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
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Общество

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Газета.Ru 13:12
Политика

Трамп пожелал России и Украине примирения

Россия и Украина с 2014 года не поделят Крым, который по российскому законодательству является субъектом Федерации.
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Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
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Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
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Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».
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«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:00
Наука

Археологи заявили о возможном обнаружении могилы Нефертити

Ученые считают, что ряд скрытых камер у 3400-летней гробницы Тутанхамона в знаменитой египетской Долине Царей может оказаться местом последнего упокоения "загадочной" королевы Нефертити.
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Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
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Скоро состоится анонс смартфона Vivo Apex 2020

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В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".
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«Бенфика» на выезде обыграла «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

Лиссабонская "Бенфика" нанесла поражение "Жил Висенте" в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
РИА Новости 16:35
Футбол

Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008

Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Нева Спорт 13:53
Политика

Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году

В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
RuNews24.ru 14:41
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Газета.Ru вчера в 05:09
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
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