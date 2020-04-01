Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%.
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

РБКвчера в 23:02

В России предсказали рост должников по микрозаймам

Lenta.ruвчера в 23:51

АКРА прогнозирует рост проблемной задолженности перед МФО до 50%

Коммерсантъ01:25

Эксперты предсказывают рост неплатежей россиян по микрозаймам на фоне пандемии

Газета.Ru01:23

Экономисты прогнозируют рост доли просрочек по микрокредитам

News.ru00:09

Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса

Комсомольская правда03:15

Аналитики предупредили о возможном росте просрочек по микрозаймам

Forbes03:10
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Политика

Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы

Москва, 1 апреля 2020, 13:12 — REGNUM На сегодняшний день пока никаких решений о переносе или отмены проведения парада Победы в Москве 9 мая из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции не принималось.
REGNUM 06:12
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Путешествия

В Россию вернулись почти все организованные туристы

Практически все организованные туристы, которые выехали за границу с помощью туроператоров, вернулись в Россию.
Парламентская газета 05:28
Происшествия

В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса

Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
RT на русском 04:59
Происшествия

Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в Новой Москве

Человек в медицинской маске открыл огонь из пистолета возле подъезда дома в ТиНАО, передает "Москва 24".
Газета.Ru 01:38
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 показалась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Автоновости дня вчера в 02:00
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Политика

Песков ответил на вопрос, отказался ли Путин от рукопожатий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, изменил ли российский лидер Владимир Путин манеру приветствия или продолжает здороваться за руку при личных встречах.
RT на русском 06:18
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:29
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Политика

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Городовой вчера в 00:39
Общество

Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор

Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.
Live24 04:17
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

Прирост к сопоставимой неделе 2019 года составляет лишь 0,2%. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в наших данных был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях.
РБК 05:18
Политика

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом

По информации издания, Белоруссия попросила у Российской Федерации выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Мой Брянск 01:49
Общество

В Ивановской области введут режим полной самоизоляции

Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
ТАСС 05:00
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня 30 марта в 12:32
Происшествия

В России на хозяев кальянной завели уголовное дело из-за коронавируса

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело против хозяев кальянной «Феромон», которая продолжила работу вопреки запрету городских властей, введенному из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 05:50
Происшествия

В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека

Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
РИА Новости 06:18
Экономика

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:55
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Здоровье

На Украине зафиксированы 669 случаев заражения коронавирусом

Киев, 1 апреля 2020, 10:15 — REGNUM По состоянию на утро 1 апреля на Украине подтверждены 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:15
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Экономика

В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов

Госдума разъяснила, как власти будут брать налог с дохода от депозитов. Судя по тексту, речь идет о совсем небольших деньгах.
BFM.ru вчера в 18:57
Общество

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Шоу-бизнес

Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»

Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
Актуальные Новости вчера в 06:17
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