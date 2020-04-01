Коронавирус
Lenta.ruВ России предсказали рост должников по микрозаймам
В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
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с чего всё началось
Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%.РБКвчера в 23:02
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Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса
Комсомольская правда03:15
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Политика
Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы
Москва, 1 апреля 2020, 13:12 — REGNUM На сегодняшний день пока никаких решений о переносе или отмены проведения парада Победы в Москве 9 мая из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции не принималось.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Путешествия
В Россию вернулись почти все организованные туристы
Практически все организованные туристы, которые выехали за границу с помощью туроператоров, вернулись в Россию.
Происшествия
В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса
Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
Происшествия
Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в Новой Москве
Человек в медицинской маске открыл огонь из пистолета возле подъезда дома в ТиНАО, передает "Москва 24".
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 показалась на видео
Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Политика
Песков ответил на вопрос, отказался ли Путин от рукопожатий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, изменил ли российский лидер Владимир Путин манеру приветствия или продолжает здороваться за руку при личных встречах.
Общество
Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Политика
Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Общество
Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор
Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь
Прирост к сопоставимой неделе 2019 года составляет лишь 0,2%. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в наших данных был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях.
Политика
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом
По информации издания, Белоруссия попросила у Российской Федерации выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Общество
В Ивановской области введут режим полной самоизоляции
Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Происшествия
В России на хозяев кальянной завели уголовное дело из-за коронавируса
В Петербурге следователи возбудили уголовное дело против хозяев кальянной «Феромон», которая продолжила работу вопреки запрету городских властей, введенному из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека
Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
Экономика
Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Здоровье
На Украине зафиксированы 669 случаев заражения коронавирусом
Киев, 1 апреля 2020, 10:15 — REGNUM По состоянию на утро 1 апреля на Украине подтверждены 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Экономика
В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов
Госдума разъяснила, как власти будут брать налог с дохода от депозитов. Судя по тексту, речь идет о совсем небольших деньгах.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Шоу-бизнес
Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»
Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».