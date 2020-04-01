Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%.

с чего всё началось

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.

В России предсказали рост должников по микрозаймам

Политика Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы Москва, 1 апреля 2020, 13:12 — REGNUM На сегодняшний день пока никаких решений о переносе или отмены проведения парада Победы в Москве 9 мая из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции не принималось.

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

Происшествия В Красноярске убили семью из трех человек Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.

Политика Песков ответил на вопрос, отказался ли Путин от рукопожатий Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, изменил ли российский лидер Владимир Путин манеру приветствия или продолжает здороваться за руку при личных встречах.

Общество Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.

Общество Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.

Культура Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.

Экономика Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь Прирост к сопоставимой неделе 2019 года составляет лишь 0,2%. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в наших данных был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях.

Общество В Ивановской области введут режим полной самоизоляции Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

Шоу-бизнес Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Авто Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Здоровье На Украине зафиксированы 669 случаев заражения коронавирусом Киев, 1 апреля 2020, 10:15 — REGNUM По состоянию на утро 1 апреля на Украине подтверждены 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.