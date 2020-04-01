Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%.
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

РБКвчера в 23:02

В России предсказали рост должников по микрозаймам

Lenta.ruвчера в 23:51

АКРА прогнозирует рост проблемной задолженности перед МФО до 50%

Коммерсантъ01:25

Эксперты предсказывают рост неплатежей россиян по микрозаймам на фоне пандемии

Газета.Ru01:23

Экономисты прогнозируют рост доли просрочек по микрокредитам

News.ru00:09

Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса

Комсомольская правда03:15

Аналитики предупредили о возможном росте просрочек по микрозаймам

Forbes03:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Общество

Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Газета.Ru 08:57
Общество

Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Privet-Rostov.ru 06:46
Политика

Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru 08:53
Общество

С 3 апреля россиян начнут уведомлять о нарушении карантина по СМС

Система начнет работать с 3 апреля.
Национальный журнал вчера в 17:35
Происшествия

Во Владимирской области выявили трёх больных коронавирусом

Петушки, Владимирская область, 1 апреля 2020, 14:13 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.
REGNUM 07:13
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 04:13
Политика

Чубаров отменил марш на Крым из-за коронавируса

Председатель организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров объявил о переносе даты силового похода на Крым.
Известия 08:12
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Политика

В Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы

Российская газета 06:25
Культура

Губернский театр представит киноверсию спектакля «Сирано де Бержерак» с Сергеем Безруковым

Московский Губернский театр 31 марта представит запись спектакля "Сирано де Бержерак" с Сергеем Безруковым в главной роли на сайте журнала "Театрал".
Ревизор.ру вчера в 09:06
Армия и оружие

Северный флот получит пять субмарин «Ясень»

Военно-морской флот получит семь субмарин, пять из которых пойдут на Северный флот.
Би-порт 04:29
Общество

Генпрокуратура выявила в соцсетях новые фейки о коронавирусе

Генеральная прокуратура России выявила в социальных сетях, в том числе Facebook и «ВКонтакте», несколько новых недостоверных сообщений о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Коммерсантъ 08:47
Общество

ВОЗ: Россия может избежать «европейского» сценария с коронавирусом

Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".
Российская газета 04:41
Общество

Уролог рассказал о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус может передаваться в том числе половым путем. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.
Известия 08:50
Общество

В Швейцарии за сутки от коронавируса умерли 378 человек

За последние сутки в Швейцарии количество случаев заражения коронавирусом выросло на 963 — до 17 139 человек, умерли 378 человек.
Евразия Daily 09:05
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
Общество

В Минкомсвязи создали систему слежения за носителями коронавируса

В Минкомсвязи подготовили систему, которая будет отслеживать носителей коронавируса и людей, которые с ними контактировали.
РБК 09:15
Политика

Путин перестал здороваться за руку из-за коронавируса

Арбуз 08:23
Гаджеты

Sony представила новые 8К-телевизоры

Megaobzor.com 06:37
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Политика

Совфед одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим ЧС

Правительству позволили устанавливать сроки ограничительных мер и определять правила поведения жителей.
Говорит Москва вчера в 09:39
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Политика

Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал пандемию коронавируса международным кризисом, в условиях которого странам необходимо помогать друг другу.
Газета.Ru 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное