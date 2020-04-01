Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%.
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

РБКвчера в 23:02

В России предсказали рост должников по микрозаймам

Lenta.ruвчера в 23:51

АКРА прогнозирует рост проблемной задолженности перед МФО до 50%

Коммерсантъ01:25

Эксперты предсказывают рост неплатежей россиян по микрозаймам на фоне пандемии

Газета.Ru01:23

Экономисты прогнозируют рост доли просрочек по микрокредитам

News.ru00:09

Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса

Комсомольская правда03:15

Аналитики предупредили о возможном росте просрочек по микрозаймам

Forbes03:10
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Общество

Пиковый спрос на продукты в России пройден

Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.
Газета.Ru 02:15
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
BFM.ru вчера в 21:44
Киберспорт

Новый патч Nioh 2 ослабил рядовых врагов — теперь они не смогут убить игрока с одного удара

3DNews 02:23
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости вчера в 11:26
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:46
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115

Еще 45 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за последние сутки полностью выздоровели и выписались в Москве.
Известия 02:54
Происшествия

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
ТАСС 02:40
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

Почему медики заражаются коронавирусом Несмотря на все меры защиты, заражения врачей возможны, сообщил РИА Новости главврач 67-й московской клинической больницы, доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода.
РИА Новости вчера в 21:32
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

В полиции разъяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции

"В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ", - сообщили в полиции.
Российская газета вчера в 08:53
Армия и оружие

Сирия отразила израильский ракетный удар

Известия вчера в 16:25
Футбол

Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса

Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти экс-функционера стал коронавирус.
Metaratings вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество

Депутаты одобрили законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Законопроект был принят Госдумой в I чтении. Депутаты одобрили законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС.
Деловое.ТВ вчера в 05:08
Общество

В Крыму установят блокпост на мосту из Кубани и введут карантин

Карантин вводится в Крыму в связи распространением коронавируса, власти намерены проверять всех въезжающих в регион, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:23
Общество

Правительство Самарской области опубликовало справку работодателя

Во вторник вечером, 31 марта, региональное правительство опубликовало важный документ - образец справки от работодателя, которая необходима самарцам, которым разрешено перемещаться по губернии.
Терра вчера в 14:32
Здоровье

В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19

Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
ИА Красная Весна 29 марта в 15:02
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 05:04
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Российская газета 30 марта в 23:20
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

Компания Lamborghini начнет выпускать медицинские маски

Mockva.ru вчера в 12:28
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Музыка

«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта

Газета.Ru вчера в 14:05
Общество

Первые заболевшие коронавирусом выявлены в Северной Осетии

Московский Комсомолец 02:26
Происшествия

Пятерых алтайских полицейских отправили на карантин по коронавирусу

Полицейских из алтайского ГУ МВД отправили на карантин по коронавирусу из-за того, что они проводили процессуальные действия с мужем заболевшей туристки.
Тайга.инфо 00:56
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