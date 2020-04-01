Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

«Если операционная среда продолжит ухудшаться, мы не исключаем, что проблемная задолженность (основной долг и проценты) может составить существенно более половины совокупного портфеля микрозаймов», — поясняет Асатуров.
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

РБКвчера в 23:02

В России предсказали рост должников по микрозаймам

Lenta.ruвчера в 23:51

АКРА прогнозирует рост проблемной задолженности перед МФО до 50%

Коммерсантъ01:25

Эксперты предсказывают рост неплатежей россиян по микрозаймам на фоне пандемии

Газета.Ru01:23

Экономисты прогнозируют рост доли просрочек по микрокредитам

News.ru00:09

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей по микрозаймам в России

Клопс01:03

Эксперты предрекли резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

Городовой01:30
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Политика

Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием

Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
BFM.ru 30 марта в 20:02
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Российская газета 30 марта в 23:20
Общество

США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии

В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Известия 00:06
Здоровье

В одном из районов ЕАО ввели карантин из-за коронавируса

Октябрьский район ЕАО закрыли на карантин. В одном из местных сел заболела коронавирусом семья из трех человек.
ФедералПресс 00:32
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Известия вчера в 16:09
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Здоровье

Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Мойка78 вчера в 13:26
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Живая Кубань вчера в 03:46
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
Общество

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 16:24
Происшествия

На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
REGNUM вчера в 03:23
Здоровье

Работающая по 13 часов в день медсестра рассказала о муках зараженных коронавирусом пациентов

Девятнадцатилетняя медсестра, которая вынуждена работать по 13 часов в день в больнице города Саутгемптон, рассказала в интервью газете Daily Mail о муках зараженных коронавирусом пациентов.
Live24 01:13
Шоу-бизнес

Поступок Константина Ивлева осудили его дети

Вечерняя Москва 01:04
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ вчера в 03:54
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Дождь вчера в 15:19
Общество

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
РБК 01:06
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 02:00
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Бурятии возросло до 25

Еще вчера в Бурятии коронавирусом болели 19 человек — это самый большой показатель на Дальнем Востоке.
EastRussia вчера в 23:12
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Технологии

Стоимость PlayStation 5 слили в сеть

Если верить информации, PlayStation 5 будет доступна за 6989 крон, что в пересчете на российскую валюту составит примерно 80000 рублей.
ГЛАС.RU вчера в 14:11
Здоровье

Третий случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 11:21
Политика

Российский посол сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова оперативно договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пишет Arms Control Today.
Газета.Ru 01:30
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда вчера в 19:02
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