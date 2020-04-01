«Если операционная среда продолжит ухудшаться, мы не исключаем, что проблемная задолженность (основной долг и проценты) может составить существенно более половины совокупного портфеля микрозаймов», — поясняет Асатуров.

с чего всё началось

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.

В России предсказали рост должников по микрозаймам

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