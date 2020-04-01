Коронавирус
Lenta.ruВ России предсказали рост должников по микрозаймам
В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
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с чего всё началось
«Если операционная среда продолжит ухудшаться, мы не исключаем, что проблемная задолженность (основной долг и проценты) может составить существенно более половины совокупного портфеля микрозаймов», — поясняет Асатуров.РБКвчера в 23:02
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Политика
Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием
Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Общество
США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии
В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Здоровье
В одном из районов ЕАО ввели карантин из-за коронавируса
Октябрьский район ЕАО закрыли на карантин. В одном из местных сел заболела коронавирусом семья из трех человек.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Хоккей
Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Здоровье
Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки
Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Происшествия
В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом
На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Происшествия
На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
Здоровье
Работающая по 13 часов в день медсестра рассказала о муках зараженных коронавирусом пациентов
Девятнадцатилетняя медсестра, которая вынуждена работать по 13 часов в день в больнице города Саутгемптон, рассказала в интервью газете Daily Mail о муках зараженных коронавирусом пациентов.
Шоу-бизнес
Поступок Константина Ивлева осудили его дети
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус
Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
Общество
В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом
В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
Киберспорт
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Бурятии возросло до 25
Еще вчера в Бурятии коронавирусом болели 19 человек — это самый большой показатель на Дальнем Востоке.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Технологии
Стоимость PlayStation 5 слили в сеть
Если верить информации, PlayStation 5 будет доступна за 6989 крон, что в пересчете на российскую валюту составит примерно 80000 рублей.
Здоровье
Третий случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае
Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
Политика
Российский посол сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова оперативно договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пишет Arms Control Today.
Шоу-бизнес