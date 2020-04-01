Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%.

с чего всё началось

Эксперты убеждены, что на фоне эпидемии коронавирусом, а также вызванного ею снижения доходов, россияне перестанут обслуживать микрозаймы. Кроме того, МФО будут вынуждены и дальше приспосабливаться к ограничениям, введенным в прошлом году ЦБ.

В России предсказали рост должников по микрозаймам

Хоккей Овечкин не вошел в число лучших форвардов по мнению игроков НХЛ Капитан "Вашингтон Кэпиталз" и лучший снайпер НХЛ из ныне действующих хоккеистов россиянин Александр Овечкин не вошел в число лучших форвардов, по версии самих игроков сильнейшей лиги мира.

Общество Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.

Здоровье Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.

Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

Происшествия В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.

Общество Власти Москвы опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя Информация о запрете продажи алкоголя в Москве с 23:00 1 апреля не соответствует действителности, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Политика Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.

Происшествия Во Владимирской области выявили трёх больных коронавирусом Петушки, Владимирская область, 1 апреля 2020, 14:13 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.

Политика Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.