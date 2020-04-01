Коронавирус
Новые ВедомостиВ России предсказали рост должников по микрозаймам
Эксперты убеждены, что на фоне эпидемии коронавирусом, а также вызванного ею снижения доходов, россияне перестанут обслуживать микрозаймы. Кроме того, МФО будут вынуждены и дальше приспосабливаться к ограничениям, введенным в прошлом году ЦБ.
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с чего всё началось
Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%.РБКвчера в 23:02
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Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса
Комсомольская правда03:15
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На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
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Капитан "Вашингтон Кэпиталз" и лучший снайпер НХЛ из ныне действующих хоккеистов россиянин Александр Овечкин не вошел в число лучших форвардов, по версии самих игроков сильнейшей лиги мира.
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Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
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В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
Общество
Власти Москвы опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя
Информация о запрете продажи алкоголя в Москве с 23:00 1 апреля не соответствует действителности, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу
В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
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Во Владимирской области выявили трёх больных коронавирусом
Петушки, Владимирская область, 1 апреля 2020, 14:13 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС
Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Здоровье
Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
По мнению ученых, комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать вакцину БЦЖ одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.