Коронавирус

Новые ВедомостиНовые ВедомостиВ России предсказали рост должников по микрозаймам

Эксперты убеждены, что на фоне эпидемии коронавирусом, а также вызванного ею снижения доходов, россияне перестанут обслуживать микрозаймы. Кроме того, МФО будут вынуждены и дальше приспосабливаться к ограничениям, введенным в прошлом году ЦБ.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%.
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

РБКвчера в 23:02

В России предсказали рост должников по микрозаймам

Lenta.ruвчера в 23:51

АКРА прогнозирует рост проблемной задолженности перед МФО до 50%

Коммерсантъ01:25

Эксперты предсказывают рост неплатежей россиян по микрозаймам на фоне пандемии

Газета.Ru01:23

Экономисты прогнозируют рост доли просрочек по микрокредитам

News.ru00:09

Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса

Комсомольская правда03:15

Аналитики предупредили о возможном росте просрочек по микрозаймам

Forbes03:10
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Футбол

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей

УЕФА решительно настроен доиграть сезон. Отмечается, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах.
Евро-футбол.ру 07:45
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Общество

За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса, из них 267 - в Москве.
Газета.Ru 04:07
Происшествия

В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину

На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Lenta.ru 06:17
Хоккей

Овечкин не вошел в число лучших форвардов по мнению игроков НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" и лучший снайпер НХЛ из ныне действующих хоккеистов россиянин Александр Овечкин не вошел в число лучших форвардов, по версии самих игроков сильнейшей лиги мира.
ProstoProSport 02:48
Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе

Как отметил Комаровский, не нужно употреблять антибиотики для защиты от коронавируса. Это может привести к осложнениям.
ФедералПресс 07:41
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Футбол

Наумов: в «Локомотиве» не один Геркус решал, как тратить 144 млн рублей

Руководителю клуба премия выписывается решением совета директоров. Как тратить эти 144 млн рублей, решал не один Геркус.
Чемпионат 05:22
Общество

Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Вести.Ru 05:09
Экономика

Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Известия вчера в 04:28
Финансы

Ставки по сберегательным продуктам банка «Открытие» повышены

Ставки по самым популярным вкладам банка «Открытие» стали больше.
Пенза-взгляд 04:42
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия приближается к пику по коронавирусу

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Shraibikus News 02:03
Здоровье

Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
МедиаПоток 02:45
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Происшествия

В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Известия 01:47
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
BFM.ru вчера в 21:44
Общество

Власти Москвы опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя

Информация о запрете продажи алкоголя в Москве с 23:00 1 апреля не соответствует действителности, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Москва 24 07:10
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Piter.tv 04:24
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Общество

В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Москва 24 02:31
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Происшествия

Во Владимирской области выявили трёх больных коронавирусом

Петушки, Владимирская область, 1 апреля 2020, 14:13 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.
REGNUM 07:13
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media.
РИА Новости вчера в 12:29
Политика

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Интерфакс вчера в 08:48
Здоровье

Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

По мнению ученых, комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать вакцину БЦЖ одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.
МедиаПоток вчера в 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
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