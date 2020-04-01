Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%.

с чего всё началось

Эксперты убеждены, что на фоне эпидемии коронавирусом, а также вызванного ею снижения доходов, россияне перестанут обслуживать микрозаймы. Кроме того, МФО будут вынуждены и дальше приспосабливаться к ограничениям, введенным в прошлом году ЦБ.

В России предсказали рост должников по микрозаймам

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