Коронавирус
Новые ВедомостиВ России предсказали рост должников по микрозаймам
Эксперты убеждены, что на фоне эпидемии коронавирусом, а также вызванного ею снижения доходов, россияне перестанут обслуживать микрозаймы. Кроме того, МФО будут вынуждены и дальше приспосабливаться к ограничениям, введенным в прошлом году ЦБ.
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с чего всё началось
Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%.РБКвчера в 23:02
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Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса
Комсомольская правда03:15
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Здоровье
В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса
Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Общество
Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью
Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
Шоу-бизнес
В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву
Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Политика
Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Авто
Volkswagen Tiguan и Arteon получат гибридные версии
Компания Volkswagen расширит гамму подключаемых гибридов в Европе кроссовером Tiguan и лифтбеком Arteon.
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Здоровье
Коронавирус заменит более опасная инфекция
Футбол
УЕФА объявил о переносе всех турниров на неопределенный срок
УЕФА перенес все матчи своих турниров на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении организации.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди
Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Происшествия
В полиции разъяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции
"В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ", - сообщили в полиции.
Общество
В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина
Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Общество
В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Общество
Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции
Штраф за передвижения по городу для физических лиц составит 4 тыс. руб. В случае повторного нарушения или использования транпорта придется заплатить 5 тыс. руб. Мосгордума рассматривает поправки в КоАП Москвы.
Технологии
Huawei хочет вернуть сервисы Google в свои смартфоны
Китайский производитель смартфонов Huawei объявил о намерении возобновить сотрудничество с Google и вернуть в свои устройства американские сервисы.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа
Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.