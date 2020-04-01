Коронавирус

Новые ВедомостиНовые ВедомостиВ России предсказали рост должников по микрозаймам

Эксперты убеждены, что на фоне эпидемии коронавирусом, а также вызванного ею снижения доходов, россияне перестанут обслуживать микрозаймы. Кроме того, МФО будут вынуждены и дальше приспосабливаться к ограничениям, введенным в прошлом году ЦБ.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

Эксперты АКРА проанализировали публичную отчетность 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Их доля на рынке составляет не менее 50%.
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса

Комсомольская правда03:15

Аналитики предупредили о возможном росте просрочек по микрозаймам

Forbes03:10

В России предсказали рост должников по микрозаймам

Lenta.ruвчера в 23:51

Эксперты предсказывают рост неплатежей россиян по микрозаймам на фоне пандемии

Газета.Ru01:23

Экономисты прогнозируют рост доли просрочек по микрокредитам

News.ru00:09

АКРА прогнозирует рост проблемной задолженности перед МФО до 50%

Коммерсантъ01:25

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам

РБКвчера в 23:02
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Здоровье

В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса

Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
РИА Новости 10:35
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
РБК 09:48
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Общество

Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью

Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
Газета.Ru 10:40
Шоу-бизнес

В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву

Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Пятый канал вчера в 10:50
Политика

Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:16
Авто

Volkswagen Tiguan и Arteon получат гибридные версии

Компания Volkswagen расширит гамму подключаемых гибридов в Европе кроссовером Tiguan и лифтбеком Arteon.
Автоновости дня 09:57
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:53
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
Здоровье

Коронавирус заменит более опасная инфекция

ToDay News Ufa 07:53
Футбол

УЕФА объявил о переносе всех турниров на неопределенный срок

УЕФА перенес все матчи своих турниров на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении организации.
ProstoProSport 11:22
Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Общество

В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди

Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
REGNUM 10:41
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Происшествия

В полиции разъяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции

"В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ", - сообщили в полиции.
Российская газета вчера в 08:53
Общество

В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
РИА Новости 09:31
Общество

В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:17
Общество

Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции

Штраф за передвижения по городу для физических лиц составит 4 тыс. руб. В случае повторного нарушения или использования транпорта придется заплатить 5 тыс. руб. Мосгордума рассматривает поправки в КоАП Москвы.
Газета.Ru 10:27
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google в свои смартфоны

Китайский производитель смартфонов Huawei объявил о намерении возобновить сотрудничество с Google и вернуть в свои устройства американские сервисы.
iReactor 30 марта в 10:58
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа

Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Вокруг ТВ 03:08
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия 06:43
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru 10:33
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Российская газета 10:04
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