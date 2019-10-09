Гаджеты
РИА НовостиВ России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей. Об этом сообщает портал ixbt.com. Так, самая доступная версия новинки обладает шестью гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами флэш-памяти.
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Xiaomi привезла в Россию «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro. Названа цена
Российская газетавчера в 19:36
Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию
Телеканал 360°07 октября в 19:47
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:51, Ашберн
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
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Анна Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
Еще летом в Интернете появились новости, что певица встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма, который играет за «Химки».
Телепрограмма 02:47
Общество
Полиция хочет взыскать с оппозиции 18 миллионов рублей
По первому иску - к Навальному и другим политикам - полиция хочет получить 8 миллионов 489 тысяч 156 рублей за несогласованную акцию, прошедшую 27 июля.
Вести Подмосковья вчера в 07:55
Происшествия
В Уссурийске вандалы засыпали землей Вечный огонь
Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
ТАСС вчера в 22:25
Кино
Гильермо дель Торо — 55
9 октября мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо отмечает 55-летие.
RT на русском 01:53
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
В центре Петербурга насмерть сбили мужчину
Gazeta.SPb 03:39
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Происшествия
Взрыв газовой трубы в Петербурге попал на видео
В центре Санкт-Петербурга взорвалась газовая труба, после чего начался пожар — пламя поднималось на несколько метров.
Lenta.ru 03:12
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Российская газета 03:19
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".
РИА Новости вчера в 18:40
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Кино
Джейсон Стэйтем снова снимется у Гая Ричи
Режиссёром картины выступает Гай Ричи, продюсеры – Билл Блок и Айван Эткинсон.InterMedia напоминает, что Ричи и Стэйтем ранее работали вместе над фильмами "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш".
ИА InterMedia вчера в 06:21
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец 07 октября в 08:21
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
RT на русском 03:24
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Футбол
На матч между сборными России и Шотландии продано 45 тысяч билетов
На матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии продано более 45 тысяч билетов.
Sportbox.RU 07 октября в 14:10
Политика
Шойгу потребовал от командиров прекратить совещания в нерабочее время
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в жесткой форме потребовал от командиров прекратить проводить бестолковые совещания с подчиненными за счет их личного времени.
ФАН вчера в 15:40
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
В Италии принят закон о сокращении депутатов парламента на 345 человек
Палата депутатов парламента Италии в окончательно чтении приняла закон о сокращении числа депутатов высшего законодательного органа страны на 325 человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:44
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Авто
Skoda назвала российские прайсы обновленного Skoda Superb
В России стартовали продажи обновленных лифтбека и универсала Skoda Suberb третьего поколения.
CarsWeek.ru вчера в 14:04