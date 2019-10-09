Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиВ России представили Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей. Об этом сообщает портал ixbt.com. Так, самая доступная версия новинки обладает шестью гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами флэш-памяти.
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Тоже очень дешево. Официальные украинские цены Redmi 8A и Redmi Note 8 Pro

iXBT.comвчера в 23:54

В России представили Redmi Note 8 Pro

РИА Новостивчера в 20:32

Xiaomi привезла в Россию «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro. Названа цена

Российская газетавчера в 19:36

В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

Коммерсантъвчера в 13:06

Redmi Note 8 Pro официально представлен в России от 17 990 рублей

MobiDevicesвчера в 12:49

Премьера: Xiaomi назвала российскую цену Redmi Note 8 Pro. Он будет неожиданно дешевым

Dgl.ruвчера в 12:44

Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию

Телеканал 360°07 октября в 19:47
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 00:50, Ашберн
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Армия и оружие

Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии

Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM вчера в 07:46
Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости вчера в 21:24
Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия

Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу

Жители, недовольные работой главы администрации муниципалитета Лас-Маргаритас, перешли от слов к делу.
Российская газета вчера в 20:57
Экономика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией.
Известия вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе

На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 07 октября в 09:41
Армия и оружие

На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику

На других роликах запечатлена военная колонна, замеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

REGNUM вчера в 23:06
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Футбол

Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

News.ru 07 октября в 12:16
Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Калгари», Ковальчук набрал три очка

Гости победили во встрече в овертайме со счетом 4:3. В составе «королей» гол забил Илья Ковальчук.
Sportbox.RU вчера в 23:50
Хоккей

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, крупно переиграв «Локомотив»

Sportbox.RU вчера в 14:54
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 11:30
Единоборства

Стал известен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе

Sportbox.RU вчера в 16:35
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире

В ведомстве предупредили, что при повышенной температуре снижается работоспособность, а утомление наступает быстрее.
Телеканал 360° 00:41
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Политика

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Авто

Новым гендиректором Nissan выбран Макото Уcида

Новым генеральным директором концерна Nissan Motor выбран менеджер Макото Усида, занимающий в настоящее время пост президента китайского совместного предприятия Nissan.
РЕН ТВ вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Piter.tv вчера в 04:17
Общество

Назван российский регион с самой высокой смертностью от алкоголя

В целом от нетрезвого образа жизни умирают чаще, чем из-за ДТП (1%) и убийств (0,4 %) вместе взятых Лидируют по смертности из-за употребления алкогольных напитков дальневосточные регионы.
RuNews24.ru вчера в 03:15
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
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