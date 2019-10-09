Гаджеты
РИА НовостиВ России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей. Об этом сообщает портал ixbt.com. Так, самая доступная версия новинки обладает шестью гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами флэш-памяти.
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Xiaomi привезла в Россию «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro. Названа цена
Российская газетавчера в 19:36
Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию
Телеканал 360°07 октября в 19:47
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Общество
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Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
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Стал известен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе
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В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире
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Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
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Авто
Новым гендиректором Nissan выбран Макото Уcида
Новым генеральным директором концерна Nissan Motor выбран менеджер Макото Усида, занимающий в настоящее время пост президента китайского совместного предприятия Nissan.
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