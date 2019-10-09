Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиВ России представили Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей. Об этом сообщает портал ixbt.com. Так, самая доступная версия новинки обладает шестью гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами флэш-памяти.
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Redmi Note 8 Pro официально представлен в России от 17 990 рублей

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