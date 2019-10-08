Гаджеты
КоммерсантъВ России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан
В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса». Россия — четвертая страна в мире, в которой начнутся официальные продажи смартфона после собственно Китая, Испании и Германии.
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Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Здоровье
Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори
Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Политика
Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
Общество
Бари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота»
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов проиграл судебное дело, которое было заведено против производителя средства «Крот».
Политика
Разведение сил в Донбассе сорвано из-за обстрелов
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях
Россия якобы предоставила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех кораблей, которые были задержаны в результате инцидента в Черном море, заявил «Украинским новостям» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Футбол
Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
В матче с «Монпелье» 23-летний футболист заработал удаление, а его клуб уступил со счетом 1:3. Игра Головина всё еще не отличается стабильностью, но прогресс всё-таки заметен.
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Гаджеты
TSMC: дефицита процессоров Zen 3 не будет
Со своей стороны, «красная» команда ранее сообщила, что её процессоры Zen 3 будут производиться на узле 7+ нм.
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Здоровье
Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Экономика
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
Финансы
ВТБ перестал принимать вклады в евро
ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро.
Футбол
Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»
Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» переедет из США в Россию
Пусковую платформу проекта «Морской старт» перебазируют из США в Россию.
Футбол
Мбаппе покинет расположение сборной Франции из-за травмы
20-летний форвард в среду покинет расположение национальной команды из-за травмы.
Культура
Главы международных медиахолдингов познакомятся с российским контентом
Key Buyers Event делает компания "Экспоконтент", которая многие годы занимается продвижением нашего контента на международных рынках, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Происшествия
На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве
Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.
Футбол
Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона
Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (0:1) судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы VAR.
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».