В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса». Россия — четвертая страна в мире, в которой начнутся официальные продажи смартфона после собственно Китая, Испании и Германии.

В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

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