Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъВ России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса». Россия — четвертая страна в мире, в которой начнутся официальные продажи смартфона после собственно Китая, Испании и Германии.
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Премьера: Недорогой смартфон Redmi 8 получил большой экран и очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч

Dgl.ru15:21

Xiaomi привезла в Россию «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro. Названа цена

Российская газета19:36

Xiaomi привезла в Россию портативный аккумулятор с беспроводной зарядкой, фен и сразу два чемодана

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Китайский смартфон Redmi Note 8 Pro доступен для приобретения в России

NewInformвчера в 22:25

Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию

Телеканал 360°вчера в 19:47

Компания Xiaomi назвала дату премьеры смартфона Redmi 8

Актуальные Новостивчера в 07:14
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 21:48, Вашингтон
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В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы

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Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
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Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона

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Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
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Экс-начальник колонии, где сидели Мамаев и Кокорин, объявлен в розыск

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Мурад Мусаев: «Если ситуация не изменится, заберем Сорокина уже зимой»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал о трансфере защитника Егора Сорокина.
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В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

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В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.
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Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

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Политика

Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов

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Политика

Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
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Хоккей

18-летний русский хоккеист уложил на лед 100-килограммового канадца

Перчатки скинули 18-летний защитник «Локомотива» Даниил Мисюль и 29-летний канадский форвард «Ак Барса» Патрис Кормье.
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны обострение ситуации на северо-востоке Сирии.
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Виктория Подлесная стала руководителем агентства по делам молодёжи

Виктория Подлесная назначена руководителем агентства по делам молодёжи.
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Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака

Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
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Употребление в пищу грибов помогло в профилактике рака простаты

Долгосрочное наблюдение показало, что регулярное употребление грибов снизило у участников эксперимента риск развития рака простаты, особенно это проявлялось у мужчин старше 50 лет, а также у тех, кто привык питаться в основном мясом и молочными продуктами и редко включал в свой рацион фрукты и овощи.
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Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
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Общество

В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков

В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
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Тайсон Фьюри устроил шоу в реслинге

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Новак рассказал о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину

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Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".
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Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
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