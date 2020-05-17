Коронавирус
КоммерсантъВ России представили две модели распространения коронавируса
По пессимистичному прогнозу, пик придется на 26 мая в Москве, когда может быть зарегистрировано 6,2 тыс. заболевших, передает РБК. Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
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с чего всё началось
В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.РБК05:52
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Экономика
Ленинградская АЭС уходит на больничный
Против отмены штрафа выступают промышленные потребители электроэнергии, оценивая его объем в 360 млн руб. Наблюдательный совет "Совета рынка" (регулятор энергорынков) 25 мая рассмотрит вопрос сдвига сроков запуска второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2, мощность 1,2 ГВт) из-за форс-мажора, следует из повестки заседания совета (" Ъ" ознакомился с документом).
Коммерсантъ 18:28
Общество
Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы
В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом.
РИА Новости 08:53
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
Происшествия
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
В Канаде потерпел крушение самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds.
Российская газета 17:09
Общество
Стало известно о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова
Советник патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов рассказал о состоянии здоровья госпитализированного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.
Взгляд.ру 16:22
Гаджеты
Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети
Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
Astera 13:57
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости 09:12
Наука
Ученые искусственно создали коронавирус
Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Cell.
Lenta.ru 18:28
Политика
Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:53
Общество
Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты.
РБК 16:26
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
Политика
NASA представило правила освоения Луны
NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых.
Газета.Ru 14:53
Гаджеты
Неттоп Chuwi CoreBox i5 получил CPU Intel Core i5-5257U
Речь идет о двухъядерном процессоре Intel Core i5-5257U с тактовой частотой 3,1 ГГц и встроенной графикой iris Graphics 6100, которая декодирует видео в разрешении 4K.
Megaobzor.com 11:45
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Общество
Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии
Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
Невские Новости 08:08
Экономика
Дмитрий Бутрин об экономических показателях прошедших майских праздников
Погрузка на железной дороге — очень полезный показатель, но наложение последствий логистических сбоев на изменившиеся в кризис перевозки угля и посевную делают его малопригодным для чего-либо, кроме голословных предположений.
Коммерсантъ 18:28
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
Здоровье
Иммунолог призвал мир готовиться к новой эпидемии
Вслед за пандемией коронавирусной инфекции мир может столкнуться с эпидемией туберкулеза.
ТК Звезда 18:13
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 15 мая в 12:02
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Технологии
Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у части выздоровевших
По словам Барановой, ученые пока не очень хорошо понимает, насколько сильным и устойчивым является «противокоронавирусный» иммунитет у тех, кто перенес инфекцию COVID-19.
Lenta.ru 18:03
Единоборства
Алистар Оверим победил Уолта Харриса на UFC Fight Night 172
В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, прошел третий за последние 8 дней турнир под эгидой UFC.
Комсомольская правда вчера в 23:55
Футбол
Федун сообщил об улучшении самочувствия
Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.
РБК 13:23
Здоровье
10 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
17 мая в Амурской области подтверждено 10 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, один - в Тынде и три - в Свободном.
Телепорт 03:11