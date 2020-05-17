Коронавирус
КоммерсантъВ России представили две модели распространения коронавируса
По пессимистичному прогнозу, пик придется на 26 мая в Москве, когда может быть зарегистрировано 6,2 тыс. заболевших, передает РБК. Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
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с чего всё началось
В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.РБК05:52
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В Канаде разбился самолет ВВС страны
Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.
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Бывший президент США Барак Обама обвинил действующее руководство страны в безответственности в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие
Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов.
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Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
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Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Экономика
Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
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Политика
США обвинили Китай в распространении коронавируса через туристов
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На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Здоровье
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Газета.Ru 15:11
Технологии
Самосвалы-роботы используют 5G
Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.
ComNews.ru 19:30
Авто
Dyson показал электромобиль для конкуренции с Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
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Космос
Астрологи ждут конца света 4 июля 2020 года
Ряд астрологов прогнозируют, что 4 июля 2020 года жители Земли могут столкнуться с концом света.
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Музыка
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Мужа Нюши критикуют после выхода их совместного с Кридом хита
После выхода совместной песни Mr. & Mrs. Smith разговоры вокруг Нюши и Егора Крида набрали новую силу.
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В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
Вспышка внебольничной пневмонии зафиксирована в Певеке - самом северном городе России.
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Любовь Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса
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Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
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Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
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В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей
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В свою пользу Проссер приводит доводы о том, что Apple Glasses будут доступны для покупки уже в конце весны или начале лета следующего года.
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