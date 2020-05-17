В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.

с чего всё началось

По пессимистичному прогнозу, пик придется на 26 мая в Москве, когда может быть зарегистрировано 6,2 тыс. заболевших, передает РБК. Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.

Происшествия Умирают мужчины: Сахалинстат проанализировал смертность Несчастные случаи, травмы являются причинами смерти практически каждого третьего мужчины и каждой четвертой женщины трудоспособного возраста.

Политика Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности от коронавируса в РФ Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вышедшую с прежним заголовком статью, вспомнила слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса якобы «распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок». 730

Музыка Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020». 6

Игры Авторы Wasteland 3 рассказали о создании персонажей и улучшении танков Студия inXile Enterainment подготовила очередной выпуск дневников разработчиков, на этот раз сделав основной темой рассказа важность и возможность выбора в Wasteland 3. Выбор начинается уже на экране создания персонажей.

Общество Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд». 419

Происшествия Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы "Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева. 39

Происшествия Житель Магадана в своей квартире избил и изнасиловал девушку Уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» возбуждено в отношении 45-летнего жителя Магадана, – сообщает Следственный комитет по Магаданской области.

Автоспорт Тото Вольфф: Феттель должен сам решить, чего он хочет Спросили руководителя команды Mercedes и о его недавнем инвестиционном проекте, ведь он вложил порядка 42 млн. евро в компанию Aston Martin.

Культура Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.

Авто Dyson показал электромобиль для конкуренции с Tesla Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке. 10

Шоу-бизнес Марина Кравец показала редкое фото с мужем Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки. 1

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 128

Игры В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.

Общество Мошенники в США украли миллионы долларов на пособия по безработице Американские правоохранительные органы расследуют хищение сотен миллионов долларов путем подачи фальшивых запросов на предоставление пособий по безработице, сообщает газета The New York Times. 4

Происшествия Будущие пенсионеры возвращаются в ПФР Будущие пенсионеры возвращаются в ПФР В первом квартале 2020 года граждане подали почти 23 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений от одного страховщика к другому, подавляющее большинство приходится на возврат денег в ПФР.

Происшествия 14 жителей Саянска проверяют на коронавирус 14 жителей Саянска проверяют на коронавирус, сообщил мэр города Олег Боровский.