Коронавирус
КоммерсантъВ России представили две модели распространения коронавируса
По пессимистичному прогнозу, пик придется на 26 мая в Москве, когда может быть зарегистрировано 6,2 тыс. заболевших, передает РБК. Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
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с чего всё началось
В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.РБК05:52
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Космос
США запустили секретный военный космоплан
Взгляд.ру 09:40
Происшествия
В Бурятии в ДТП с фурой погиб 27-летний водитель
Восток-Телеинформ 21:35
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Комсомольская правда 09:52
Армия и оружие
Американское издание рассказало о «морском монстре» России
Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия 20:31
Авто
В России продают редкий ВАЗ-2103 с «автоматом»
В Новосибирске выставили на продажу редкий ВАЗ-2103 с автоматической трансмиссией, соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.
Тарантас Ньюс 15 мая в 02:09
Происшествия
Умирают мужчины: Сахалинстат проанализировал смертность
Несчастные случаи, травмы являются причинами смерти практически каждого третьего мужчины и каждой четвертой женщины трудоспособного возраста.
Сахалин.Инфо 19:50
Политика
Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности от коронавируса в РФ
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вышедшую с прежним заголовком статью, вспомнила слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса якобы «распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок».
Rambler News Service 01:46
Музыка
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
Lenta.ru вчера в 21:36
Игры
Авторы Wasteland 3 рассказали о создании персонажей и улучшении танков
Студия inXile Enterainment подготовила очередной выпуск дневников разработчиков, на этот раз сделав основной темой рассказа важность и возможность выбора в Wasteland 3. Выбор начинается уже на экране создания персонажей.
Игромания.ру вчера в 09:35
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Газета.Ru вчера в 14:01
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру 07:21
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
Происшествия
Житель Магадана в своей квартире избил и изнасиловал девушку
Уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» возбуждено в отношении 45-летнего жителя Магадана, – сообщает Следственный комитет по Магаданской области.
Московский Комсомолец Колыма 21:43
Автоспорт
Тото Вольфф: Феттель должен сам решить, чего он хочет
Спросили руководителя команды Mercedes и о его недавнем инвестиционном проекте, ведь он вложил порядка 42 млн. евро в компанию Aston Martin.
F1news.ru 05:18
Общество
В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится.
Известия 14:00
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Общество
В МВД рассказали о штрафах за отказ от теста на коронавирус
В МВД РФ назвали случаи бездействия граждан при коронавирусе, которые грозят штрафом.
BFM.ru вчера в 02:12
Культура
Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 19:34
Футбол
Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов
Правительство сняло ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Ведомости 03:31
Авто
Dyson показал электромобиль для конкуренции с Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня 13:44
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем
Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели 05:19
Происшествия
Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе
АСТВ вчера в 02:44
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления.
ТАСС 09:39
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Игры
В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios
Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру 15:03
Общество
Мошенники в США украли миллионы долларов на пособия по безработице
Американские правоохранительные органы расследуют хищение сотен миллионов долларов путем подачи фальшивых запросов на предоставление пособий по безработице, сообщает газета The New York Times.
МИР 24 15:48
Происшествия
Будущие пенсионеры возвращаются в ПФР
Будущие пенсионеры возвращаются в ПФР В первом квартале 2020 года граждане подали почти 23 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений от одного страховщика к другому, подавляющее большинство приходится на возврат денег в ПФР.
Коммерсантъ 18:28
Происшествия
14 жителей Саянска проверяют на коронавирус
14 жителей Саянска проверяют на коронавирус, сообщил мэр города Олег Боровский.
Твой Иркутск 20:55
Здоровье
Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом
По словам Стригунковой, для помощи в борьбе с коронавирусом в Подмосковье были привлечены врачи из других регионов, медики Минобороны России, а также около 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение.
RT на русском 21:41