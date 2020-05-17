Коронавирус
КоммерсантъВ России представили две модели распространения коронавируса
По пессимистичному прогнозу, пик придется на 26 мая в Москве, когда может быть зарегистрировано 6,2 тыс. заболевших, передает РБК. Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
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с чего всё началось
В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.РБК05:52
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Аксёнов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Узбекистана
Вернувшиеся вчера из Узбекистана крымчане вели себя по-свински.
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В России остановился рост распространения коронавируса
В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
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НХЛ добилась прогресса в вопросе участия 24 команд в плей-офф
Отмечается, что лига и ассоциация игроков НХЛ достигли прогресса касательно формата, в котором в плей-офф Кубка Стэнли сыграют 24 клуба.
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В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
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RT на русском вчера в 09:45
Политика
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РИА Новости 09:50
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
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Фотограф из Уфы трагически погибла в Арабских Эмиратах
ГТРК Башкортостан 08:42
Здоровье
Больнице под Ульяновском присвоят имя умершего от коронавируса врача
Карсунской районной больнице в Ульяновской области присвоят имя Владимира Фиошина — доктора, скончавшегося после заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
News.ru 10:25
Культура
Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру 04:39
Политика
Израильский парламент утвердил состав нового правительства
Однопалатный парламент Израиля - Кнессет - утвердил состав 35-го коалиционного правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.
Газета.Ru 10:47
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости 09:12
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Общество
В районах с ослабленным карантином не обнаружили всплеска COVID-19
Правительство США не выявило резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в тех районах страны, где отменяются введенные из-за пандемии ограничения.
Lenta.ru 11:44
Фигурное катание
Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»
ФАН вчера в 23:33
Политика
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В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru 12:12
Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Футбол
Чемпионат России возобновится 21 июня
Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru 15 мая в 06:41
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома
В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами.
Bimru.ru 03:45
Политика
Киев обратился к международному сообществу по поводу крымских татар
Зеленский меняет стратегию по Донбассу – заявление депутата Рады >> "Призываем все международное сообщество обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях, и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению", – заявили в ведомстве.
РИА Новости Крым 05:37
Общество
Дальневосточная авиакомпания купит 60 SSJ 100 и 16 МС-21
Коммерсантъ 08:57
Происшествия
Найден мертвым посол Китая в Израиле
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:20
Общество
В МВД назвали размер штрафа за отказ от теста на коронавирус
В Министерстве внутренних дел рассказали, в каких случаях россиянам грозит штраф за бездействие при коронавирусе.
Профиль вчера в 03:47
Общество
СМИ допустили отстранение России и Китая от строительства АЭС в Чехии
Россию и Китай могут отстранить от участия в конкурсе на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии.
Известия 11:52
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Общество
Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21