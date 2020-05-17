В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.

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По пессимистичному прогнозу, пик придется на 26 мая в Москве, когда может быть зарегистрировано 6,2 тыс. заболевших, передает РБК. Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.

В России представили две модели распространения коронавируса

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