Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России представили две модели распространения коронавируса

По пессимистичному прогнозу, пик придется на 26 мая в Москве, когда может быть зарегистрировано 6,2 тыс. заболевших, передает РБК. Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
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с чего всё началось

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.
РБК05:52

Подробнее о событии

Российские ученые представили две модели развития эпидемии. По пессимистичному прогнозу, пик наступит в июне

Фонтанка.Ру08:15

Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах России

Российская газета09:49

Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах России

Известия09:35

Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах

РИА Новости08:20

В России представили две модели распространения коронавируса

Коммерсантъ11:48

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19

Москва 2406:19

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

РБК05:52
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Общество

Аксёнов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Узбекистана

Вернувшиеся вчера из Узбекистана крымчане вели себя по-свински.
Вести Крым 03:22
40
Общество

В России остановился рост распространения коронавируса

В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:41
2,3K
Шоу-бизнес

Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала

Актуальные Новости 08:37
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Происшествия

В Подмосковье загорелись бензовозы и контейнеры

Вести.Ru 11:59
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Хоккей

НХЛ добилась прогресса в вопросе участия 24 команд в плей-офф

Отмечается, что лига и ассоциация игроков НХЛ достигли прогресса касательно формата, в котором в плей-офф Кубка Стэнли сыграют 24 клуба.
Sports.ru 11:10
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
2,7K
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
939
Политика

Путин назвал условие сохранения российской цивилизации

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
3,7K
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
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Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
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Происшествия

Фотограф из Уфы трагически погибла в Арабских Эмиратах

ГТРК Башкортостан 08:42
2
Здоровье

Больнице под Ульяновском присвоят имя умершего от коронавируса врача

Карсунской районной больнице в Ульяновской области присвоят имя Владимира Фиошина — доктора, скончавшегося после заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
News.ru 10:25
Культура

Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон

Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру 04:39
1
Политика

Израильский парламент утвердил состав нового правительства

Однопалатный парламент Израиля - Кнессет - утвердил состав 35-го коалиционного правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.
Газета.Ru 10:47
Культура

В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big

КМВ Новости 09:12
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Космос

США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
88
Общество

В районах с ослабленным карантином не обнаружили всплеска COVID-19

Правительство США не выявило резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в тех районах страны, где отменяются введенные из-за пандемии ограничения.
Lenta.ru 11:44
Фигурное катание

Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»

ФАН вчера в 23:33
5
Политика

В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов

В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru 12:12
4
Общество

Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
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Футбол

Чемпионат России возобновится 21 июня

Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru 15 мая в 06:41
63
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
6,1K
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома

В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами.
Bimru.ru 03:45
6
Политика

Киев обратился к международному сообществу по поводу крымских татар

Зеленский меняет стратегию по Донбассу – заявление депутата Рады >> "Призываем все международное сообщество обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях, и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению", – заявили в ведомстве.
РИА Новости Крым 05:37
2
Общество

Дальневосточная авиакомпания купит 60 SSJ 100 и 16 МС-21

Коммерсантъ 08:57
4
Происшествия

Найден мертвым посол Китая в Израиле

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:20
78
Общество

В МВД назвали размер штрафа за отказ от теста на коронавирус

В Министерстве внутренних дел рассказали, в каких случаях россиянам грозит штраф за бездействие при коронавирусе.
Профиль вчера в 03:47
5,6K
Общество

СМИ допустили отстранение России и Китая от строительства АЭС в Чехии

Россию и Китай могут отстранить от участия в конкурсе на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии.
Известия 11:52
100
Общество

Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
33
Общество

Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
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