Коронавирус

РБКРБКВ России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
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с чего всё началось

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.
РБК05:52

Подробнее о событии

Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах

РИА Новости08:20

В РФ создали модели пика заболеваемости коронавирусом в регионах

News.ru09:11

Ученые смоделировали пик пандемии коронавируса в России

Профиль09:06

Ученые назвали даты пиков заражения COVID-19 в регионах России

Телеканал 360°09:16

Российские ученые представили две модели развития эпидемии. По пессимистичному прогнозу, пик наступит в июне

Фонтанка.Ру08:15

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19

Москва 2406:19

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

РБК05:52
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 15 мая в 12:40
377
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
682
Общество

Попова: люди должны носить маски на работе и во всех общественных местах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны соблюдать масочный режим во всех общественных местах, в транспорте и на рабочем месте.
Газета.Ru 07:09
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
2,5K
Общество

За отказ от теста на коронавирус грозит штраф

За отказ сдать мазок на коронавирус предусмотрен штраф от 15 до 40 тыс. руб.
Orengrad.ru вчера в 03:57
5,5K
Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
1,4K
Шоу-бизнес

Королева рассказала о здоровье Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
12
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
4
Музыка

«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»

Газета.Ru вчера в 07:40
3
Общество

Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
333
Общество

Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
1,4K
Футбол

Воспитанник «Локомотива» Дроздов перешел в «Факел»

Пресс-служба "Факела" сообщает о переходе в воронежский клуб полузащитника Никиты Дроздова.
Soccer.ru 07:04
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
724
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
2,6K
Автоспорт

«Мерседес» рассматривает возможность подписания Феттеля

Metaratings 06:58
Общество

В Ростове закрыли рынок «Атлант»

В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
48
Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем

Участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом Аркадием Водаховым.
Аргументы недели 05:19
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
2K
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,9K
Армия и оружие

Легендарный советский Ил-2 стал лицом Huawei

Штурмовики Ил-2 получил свою известность благодаря своей живучести, которую он продемонстрировал во времена Великой Отечественной войны.
ГЛАС.RU 09:13
Шоу-бизнес

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

Пятый канал 02:14
2
Общество

Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала»

Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.
РБК 08:12
Происшествия

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Архангельской области

Новые случаи заражения выявлены в областном центре, из них два человека — пациенты карантинных отделений Архангельской областной клинической больнице.
REGNUM 15 мая в 07:07
23
Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
1,3K
Игры

Появились скриншоты ремейка первой Mafia

Live24 15 мая в 10:04
5
Футбол

Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну

Власти России сняли ограничение на возвращение в страну иностранных тренеров и спортсменов.
NewInform 03:26
9
Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
49
Происшествия

В постели бездомного нашли обнаженный труп 12-летнего мальчика в Днепре

В Днепре в субботу, 16 мая, ушел на прогулку и пропал 12-летний мальчик.
Регион online 08:32
Космос

Астрофизики связали нейтрино со вспышками квазаров

Команда российских астрофизиков сообщила, что в ходе недавно проведенной работы им удалось найти доказательства связи нейтрино сверхвысоких энергий со вспышками квазаров.
Anonsens 14 мая в 03:33
10
Происшествия

Сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной задержан Росгвардией

54-летний Константин Прокопович, сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной, был задержан 13 мая сотрудниками Росгвардии за незаконное проникновение на территорию Верховного суда в Москве.
Российская газета 15 мая в 17:04
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