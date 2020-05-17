В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.

с чего всё началось

Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Шоу-бизнес Королева рассказала о здоровье Заворотнюк Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому. 12

Фигурное катание Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 4

Общество Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании. 333

Футбол Воспитанник «Локомотива» Дроздов перешел в «Факел» Пресс-служба "Факела" сообщает о переходе в воронежский клуб полузащитника Никиты Дроздова.

Шоу-бизнес Марина Кравец показала редкое фото с мужем Участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом Аркадием Водаховым.

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,9K

Армия и оружие Легендарный советский Ил-2 стал лицом Huawei Штурмовики Ил-2 получил свою известность благодаря своей живучести, которую он продемонстрировал во времена Великой Отечественной войны.

Общество Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала» Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.

Политика Украина обновила санкционный список против российских организаций Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. 1,3K

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 49

Космос Астрофизики связали нейтрино со вспышками квазаров Команда российских астрофизиков сообщила, что в ходе недавно проведенной работы им удалось найти доказательства связи нейтрино сверхвысоких энергий со вспышками квазаров. 10